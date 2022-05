Tajemství Balzerové: S jakou herečkou kouřila trávu a na co lákala muže?

Zdroj: Profimedia

Šarmantní a sympatická herečka slaví 73. narozeniny a nutno podotknout, že by jí věk nikdo nehádal. Není tedy divu, že se ještě v šedesáti nechala nafotit v rouše Evině a dodnes po ní muži koukají. Pojďme se podívat, jak si užívala mládí a s kým tropila na studiích nejvíce vylomenin.

Krásná herečka Eliška Balzerová se narodila před třiasedmdesáti lety ve Vsetíně na Valašsku. K divadlu se dostala díky mamince, která hrála u ochotníků. Když se dostala na konzervatoř do Brna, byla považována za slušnou dívku z vesnice, tudíž by nikdo neočekával, že se z ní stane královna večírků.

To by jí ale na pokoj na koleji nemohli dát na převýchovu divokou Janu Švandovou, která, nejen, že se nezměnila, ale ještě k večírkovému životu strhla i Balzerovou. Ta ji naučila kouřit, střídat chlapy vyzkoušela s ní i marihuanu.

Ale ani Eliška jí nezůstala nic dlužná a sexy Janu naučila jíst domácí škvarky a chleba se sádlem. Jejich velkým kamarádem byl také Bolek Polívka, který jim při různých neplechách asistoval. Dokonce spolu prý kouřili marihuanu.

Se Švandovou kouřila marihuanu a bylo jim špatně

„Když se Jana vrátila ze stáže z Paříže, přivezla semínka marihuany. Chtěla to vypěstovat a ochutnat, že všude v Paříži to jede. Tak jsme si to zasadily do kořenáčků za okno. Nádherně nám to rostlo. Ostříhaly jsme to, usušily, všechno tajně. Nadrolily jsme si to, koupily si papírky, smotaly, sedly jsme si, nechaly to projít hlavou. A nic. Bylo nám děsně blbě a žádnej efekt,“ vzpomínala se smíchem na svou zkušenost s kouřením trávy v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Kolem dvojice krásek se motala celá řada nápadníků. S Janou jsme si z nich dělaly legraci a často testovaly, co vydrží. Občas podivným způsobem.

„Vařily jsme guláš z býčích koulí a zkoušely, jestli to na ně bude působit,“ vyprávěla herečka, která prý tehdy slyšela, že je to afrodiziakum a chtěly vyzkoušet, jestli to opravdu funguje.

Uvažovala o emigraci, nakonec na ni neměla odvahu

Po roce 1968 dokonce kamarádky uvažovaly, že utečou za hranice. Balzerová totiž tehdy randila se Švédem a Švandová se Švýcarem. Nakonec však utéct nedokázaly a obě si vzaly Čechy. Eliška se provdala za producenta Jana Balzera, po jehož boku žije déle než padesát let.

Mezi Balzerové životní role patří Alžběta Čeňková z legendárního seriálu Nemocnice na kraji města nebo si zahrála ve filmu Pěsti ve tmě. V roce 2011 získala Českého lva za ženský herecký výkon ve vedlejší roli a v roce 2017 za hlavní ženský herecký výkon.