Eliška Bučková podpořila Vignerovou: Po odchodu Kolečka jí nechala krásný vzkaz

Zdroj: Profimedia

Modelka Aneta Vignerová se po rozchodu s Petrem Kolečkem a jeho rozhodnutí vrátit se k Nesvačilové dočkala obrovské podpory nejen ze strany svých fanoušků, ale také od svých kamarádek a blízkých. A mezi ně patří i Eliška Bučková, která své přítelkyni zanechala na sociální síti slova plná podpory.

Pro Anetu Vignerovou a jejího syna Jiříka byl letos předvánoční čas zcela odlišný od toho, jak vypadal v předchozích letech. Vůbec poprvé jej totiž trávili sami bez Petra Kolečka, který se nedávno s modelkou definitivně rozešel a rozhodl se budovat vztah s herečkou Denisou Nesvačilovou.

Udělala jsem vše, co jsem mohla

Krátce před Vánoci sdílela Aneta Vignerová na sociální síti video, na kterém společně se synem zdobí vánoční stromeček. „Ano, ty jsi můj největší hrdina. Udělám a udělala jsem, co jsem mohla. Nejsme sice tři mušketýři, ale my dva spolu budeme navždy,” napsala k videu, na němž se mazlí s dvouletým Jiříkem.

V komentářích se ihned dočkala velké podpory od svých fanoušků, kteří ji zahrnuli krásnými slovy. A mezi nimi se objevila i reakce od modelky Elišky Bučkové. „Jsi bojovnice, Any! Však on vám ten třetí do party přijde. A bude to takový muž, který si tě (vás obou) bude vážit a milovat z celého srdce! Krásné a požehnané Vánoce!” podpořila Bučková Vignerovou.

Poslední Vánoce

Štědrý den pak Aneta Vignerová i se synem strávila ve společnosti rodiny. O pár dní později se u ní doma ale zastavil i sám Kolečko, aby si se synem rozbalil dárky. Pro modelku ale o úplně radostné setkání podle všeho nešlo. Alespoň to vyplývá z její reakce. „Poslední Vánoce s tátou a popravdě, ať už je Nový rok,” uvedla ke krátkému videu, na němž režisér sedí se synem na zemi u stromečku.

„Teď jdu na Třetího prince. Teď jdu uronit další slzičku. Podle mě je to strašně krásná pohádka od začátku do konce,” řekla ještě svým fanouškům poté, co Kolečko odešel.