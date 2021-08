Eliška Bučková děsí fanoušky, podezřívají ji z anorexie

Zdroj: Profimedia

Eliška Bučková v minulosti bojovala s mentální anorexií, kterou úspěšně porazila. Poslední snímky modelky ale u sledujících vzbudily lehké rozpaky a obavy o její zdraví. Bučková je opět kost a kůže!

Eliška Bučková začala s hubnutím už v pubertě. Touha stát se modelkou se nakonec proměnila v noční můru. Poprvé si Bučková vyslechla v šestnácti letech v agentuře, že má přebytečné tři centimetry přes boky.

Když o pár let později vyhrála Miss a vyšel o ní článek, že je "tlustá", začala nezdravě shazovat váhu."To mě tehdy hrozně ranilo a začala jsem extrémně hubnout. Potřebovala jsem zhubnout hned, takže proto jsem volila tento nezdravý způsob. Začala jsem hubnout v prosinci v roce 2012 a za měsíc a půl jsem měla dole dvanáct kilo," svěřila se modelka v pořadu 13. komnata.

Touha zhubnout nakonec dohnala Elišku na život ohrožujících 49 kilo při výšce 180 centimetrů. Z velikosti 38 se za pár týdnů dostala na velikost 32. "Měla jsem příjem tři sta kalorií na den, což má cola," přiznala zpětně vážnost situace. Léčit se začala až o mnoho let později, problém s příjmem potravy si totiž dlouho odmítala připustit.

Vrátila se Bučkové anorexie? Fanoušci jsou z hubnutí modelky vyděšení

Eliška Bučková anorexii porazila, velice štíhlá postava jí ovšem zůstala. Ještě v květnu působila modelka zdravým dojem, poslední nahrané fotografie ale její fanoušky vyděsily!

Bučková sdílela na svém Instagramu snímek z dovolené a nelze přehlédnout, že za poslední měsíce opět výrazně zhubla.

V komentářích se tak začínají bývalé Miss opět hromadit komentáře, že by se měla rychle najíst!

Ještě v květnu byla Eliška Bučková "akorát"

Bučková mizí před očima, lidé jí radí jíst tlačenky a jitrnice

Eliška Bučková si aktuálně užívá dovolenou v Itálii a se svými fanoušky pravidelně sdílí na Instagram fotky od moře. Když ale před pár dny přidala momentku v tílku, sledující ihned začali komentovat její vzhled.

"Ta vychrtlost je děs," opakují se narážky na to, že modelka opět rychle zhubla a nepůsobí vůbec zdravým dojmem. Když později Eliška nahrála snímek v podprsence a krátkých kraťasech, vyvolala tím doslova pozdvižení.

"Proti gustu žádný dyšputát, ale trochu tlačenky a jitrnice by neuškodilo," radí sledující Bučkové. "Vždy krásná, ale nějaké to kilo navíc bych rád viděl," obávají se lidé v komentářích, zda to náhodou s hubnutím opět nepřehání. Zda za úbytek váhy může letní období a zvýšená fyzická aktivita, nebo se modelce vrátila vážná nemoc, zatím nikdo neví.

Eliška Bučková poslední měsíce výrazně zhubla.