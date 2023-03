Příliš mnoho zákroků? Eliška Bučková šokovala svým výrazem

Zdroj: Profimedia

Modelka Eliška Bučková se po delší době ukázala ve společnosti a způsobila tím pořádný rozruch. Od její výhry v Miss uplynulo už patnáct let. Půvabná brunetka se snaží stále udržovat svůj mladistvý vzhled, tentokrát své procedury nejspíše překombinovala.

Přítomní fotografové i hosté si všimli toho, že se Elišce nedaří příliš usmívat. I přes veškerou snahu její úsměv působil velmi nepřirozeně. Na akci dorazila v krásném béžovém kompletu, pozornost na sebe strhla ovšem nefunkční mimikou.

Křest knihy

Eliška byla jednou z kmotrů knihy Evy Čerešňákové, dalším z vzácných hostů byl i kněz Zbigniew Czendlik a herečka Denisa Pfauserová. Atmosféru akce si modelka na svém Instagramu nemohla vynachválit. „Jsem vděčná, že jsem mohla být součástí tak krásného a hodnotného večera při příležitosti slavnostního křtu knihy Evy Čerešňákové o její pouti do Santiago de Compostela. Jen těžko mohu popsat to, jak příjemně a přirozeně jsem se cítila mezi všemi, kteří přišli Evu podpořit. Dlouho jsem nezažila, aby z hostů vyzařovala tak krásná a radostná energie. Jako bychom byli všichni odrazem toho, co vyzařovala naše krásná hostitelka,“ nešetřila chválou Bučková.

Zkrášlovací zákroky netají

Bývalý přítelkyně rybáře Jakuba Vágnera má zvětšené poprsí a upravené uši. V minulosti se také mluvilo o botoxu a redukci vrásek. Úpravu, kterou zásadně popřela, je zvětšení rtů. „Rty mám plné díky speciálnímu lesku. Je v něm nějaká látka, která vám opticky rty přifoukne,“ tvrdila. V roce 2015 se v rozhovoru pro Blesk o podstoupených zákrocích ovšem rozpovídala. „Zkoušela jsem výplně, to nepopírám, to zkoušela asi každá holka. Ale to bylo asi před rokem a půl. To bylo léto a málo akcí, tak si toho ani nikdo nevšiml. No a teď, když to není pravda, to o mně začnou psát! Přitom já teď jedu dost na přírodno, sundala jsem řasy i nehty a neopaluju se v solárku,“ dušovala se.