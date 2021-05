Eliška Bučková: Rodinu plánuje, ale se ženatým mužem? Jak to má s dětmi?

Eliška Bučková od roku 2018 nepředstavila oficiálně žádného nového partnera. Minulý týden ale vyšlo najevo, že známost má. Problém je v tom, že se jedná o ženatého muže. Přitom modelka nedávno promluvila o mateřství, kterému se prý nebrání!

Eliška Bučková naposledy randila se slavným rybářem Jakubem Vágnerem. Ačkoliv jejich vztah působil idylicky, nakonec se jejich životní cesty rozdělili a z partnerů se stali přátelé.

Po rozchodu se modelka rozhodla své soukromí více střežit, jelikož soužití s Vágnerem často propírala média a tomu se prý chce bývalá Miss v novém vztahu vyhnout.

Na dotazy ohledně mužů Bučková vždy mlží a odvádí pozornost na jiné téma. Díky papparazzi fotografiím už ale nemůže krásná Eliška zapírat, Blesk ji totiž nachytal s ženatým milencem zrovna ve chvilce, kdy si na něj před domem počkala jeho manželka!

Na milence Bučkové si počkala před domem manželka, ztropila mu scénu

"Skoro každé ráno, zhruba kolem deváté hodiny, tu vídám sympatického čtyřicátníka. Většinou vychází ven až po jedenácté a mizí," prozradil Blesku všímavý soused.

Neznámý muž prý za Bučkovou dojíždí luxusním vozem značky Audi a zdrží se u ní pokaždé zhruba dvě hodiny. Při minulém dostaveníčku si ale na nevěrníka počkala před domem modelky jeho manželka a přímo před zraky kolemjdoucích a schovaných novinářů mu ztropila žárlivou scénu.

"Nezlobte se, k tomu se nebudu vyjadřovat!" odpovídá Bučková na jakýkoliv dotaz týkající se mužů. K aférce z minulého týdne se dodnes nevyjádřila.

"Jednou budu skvělá máma, ale není kvalitní otec," říká modelka

Elišce Bučkové bude brzy 32 let, mateřské hormony ji ale dle vlastních slov zatím nijak netíží. "Je pravda, že když se vidím, nebo si voláme s jakoukoliv kamarádkou, tak to vždycky začíná větou: „Eli, mám novinu!“ A já na to: „Jsi těhotná!“ Všechny moje kamarádky z okolí jsou v očekávání a moje dvě sestry, které už mají skoro dvouleté děti, tak by měly během čtrnácti dnů rodit. Takže budu vypadat asi jako chobotnice, až půjdu se všemi našimi dětmi na procházku. Mě to ještě nepostihlo. Ale když přijedu k našim, tak tam těch dětí máme dost. Pak s dětmi pracuji v létě na táboře. A k tomu, aby člověk mohl mít miminko, potřebuje taky kvalitního a milujícího tatínka, že jo," prozradila v lednovém rozhovoru pro Idnes.cz. Narážela tehdy snad nenápadně na fakt, že její přítel je ženatý, a proto zakládání rodiny rozhodně není na seznamu dne?

Pokud by ovšem modelka našla toho pravého, dětem se nebrání. "Já miluju děti, práce s nimi mě nabíjí, má to přidanou hodnotu. Tato práce, co se týče fashion světa a modelingu, je samozřejmě také moje srdeční záležitost. Ale je to spíše otázka ega, prestiže, pozlátka a povrchu. Práce s dětmi je něco, co dělám opravdu ráda. Mám to vlastně i po rodičích v genech. Takže děti miluju a vím, že jednou budu skvělá maminka, ale momentálně to ještě nemám v plánu," dodala.

Bývalou Miss zatím mateřské hormony netíží.