Eliška Bučková: Poměr se ženáčem se jí nevyplatil, musela si vypnout komentáře!

Eliška Bučková v minulosti randila s Jakubem Vágnerem, v poslední době ale své soukromí držela v tajnosti. Nyní se ukázalo proč, modelka má údajně poměr s ženatým mužem!

Eliška Bučková už delší dobu veškeré otázky týkající se jejího soukromí obchází obloukem.

"Už dva roky říkám, že nebudu raději komentovat svůj život. Když jsme se rozešli s Jakubem, rozhodla jsem se, že o tom už nebudu mluvit. Všechny moje vztahy byly výrazně medializované a to škodí. Vyhovuje mi, když nikdo teď nic neví," naznačila loni, že sice vztah má, ale nehodlá se k němu vyjadřovat.

"Rozchody jsou bolestné, ale moje byly většinou z toho důvodu, že jsme měli každý jinou představu o životě. Jsem přizpůsobivý člověk. Když mám rybáře, rybařím, když hudebníka, tak zpívám, ale jsou zásadní věci, u kterých neumím dělat kompromisy. Když to ve vztahu pak vidí každý jinak, je to pro mě důvod k rozchodu. Nikdy tam nebyl nikdo třetí. Proto to vždy asi bolelo, ale byli jsme schopni rozejít se jako přátelé," prozradila Bučková webu Extra.cz. Ačkoliv ještě nedávno o třetí osobě ve vztahu mluvila modelka jako o tabu, dnes je sama "tou druhou"!

Nového milence Bučkové vyzvedla před domem jeho žena!

Není divu, že raději Eliška Bučková držela svého posledního milence v tajnosti, podle informací webu Blesk.cz je totiž ženatý!

Nový muž prý pravidelně za modelkou docházel k ní do bytu. Před pár dny si na něj ale před domem počkala jeho manželka a dle očitých svědků celá scéna připomínala scénu z mexické telenovely.

Brečící žena nakonec celou situaci řešila se svým manželem a údajným milencem Bučkové v autě. Z fotografií zmíněného webu je jasné, že se mezi nimi odehrálo pořádné drama.

Modelka si musela vypnout komentáře na Instagramu

Poté, co Blesk zveřejnil informaci o novém milenci Elišky Bučkové, začali hateři modelku napad na jejím Instagramu. Aférka s ženatým chlapem totiž zvedla spoustu lidí ze židle.

Modelka si následně raději vypnula možnost komentářů u poslední fotky, někteří ale nelenili a napsali jí vzkaz pod starší snímky.

"To nosíte křížek na krku a neznáte desatero? Nepožádáš manželky bližního svého… Ani statku jeho…," navezl se Bůčkové jeden ze sledujících a nebyl sám."Je to hnus velebnosti!" "Z ostudy kabát. Tak hlavně, že pan ženatý má korunky," neberou si s modelkou komentující servítky.

Samotná aktérka se zatím k věci nevyjádřila a snaží se tvářit, že o nic nejde. Zda pod tlakem veřejnosti Bučková nakonec románek se ženatým mužem objasní, nebo zapře, to ukáží příští dny.

Bučková zkoušela i kariéru zpěvačky.