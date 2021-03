Eliška Hanušová a rok plný změn: Herečka stihla diplom, svatbu i těhotenství!

Eliška Hanušová v karanténě rozhodně nezahálela. Hvězda Ulice se v létě vzdala za svého přítele Kryštofa Bašuse a o pár měsíců později oznámila své těhotenství. Jak zvládá skloubit rodinný život s kariérou?

Eliška Hanušová se proslavila především díky Ulici, kde hraje postavu Báry Klímové. Herečka je dcerou Miroslava Hanuše, který je také divákům známý díky nekonečnému seriálu.

Hanušová se jako malá věnovala tanci, nejdříve klasickému baletu a později street dance. Cestou herectví se vydala až po vystudování gymnázia.

Minulý rok dokončila Eliška úspěšně DAMU, diplom ale nebyl její jediný úspěch v jinak pro mnohé náročném roce pandemie.

Po dodělané škole svatba, Hanušová má vše dokonale naplánované

Po úspěšném dokončení vysoké školy se rozhodla Eliška Hanušová posunout svůj vztah se svým dlouholetým partnerem Kryštofem Bašusem.

Svatba se konala v létě na rozkvetlé louce a herečka se tehdy podělila o krásný snímek z důležitého dne.

"Uprostřed kvetoucího sadu. Obklopený nádhernýma lidma. Zalitý sluncem a bublinkama. Rodina," napsala Hanušová na svůj Instagram. Netrvalo dlouho a novomanželé založili rodinu. Těhotenství hvězda Ulice skrývala několik měsíců a dalo to prý zabrat hlavně stylistkám ze seriálu.

Herečka své těhotenství několik měsíců tajila

"Jsem vděčná všem přítomným, jak pěkně se starají o mé pohodlí a zejména o to, aby moje těhotenství bylo na Báře, mojí postavě, co nejméně poznat," řekla v lednu Hanušová. Scénář Ulice museli tvůrci kvůli těhotenství herečky lehce poupravit.

Zda nosí pod srdcem holčičku nebo chlapečka, to si zatím nechává pro sebe. "To minimálně do porodu zůstane naše rodinné tajemství," prozradila oblíbená herečka.