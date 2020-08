Petr Janda provdal dceru! Jindy drsný rocker byl naměkko, na Elišku pěl ódy

„Z Elišky už je vdaná paní a ze mě rázem tchyně. Svatba to byla překrásná, dokonalá a myslím, že byla přesně podle představ novomanželů, a to je to nejdůležitější! Tak ať je takové i vaše manželství, paní a pane Strakošovi. Bylo krásný dívat se na to, jak moc jste šťastní,“ napsala Martina Jandová na Instagram.

Ještě před samotnou svatbou si stihla Eliška pořádně zařádit. V jeden rok se totiž vdávaly rovnou tři kamarádky, takže rozluček se svobodou bylo požehnaně.