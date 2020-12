Rakovina u dětí? Osvětu dělá známá ilustrátorka, pomoc má seriál Plešouni

Seriálu Plešouni dala vzniknout ilustrátorka Eliška Podzimková, která chce svými animacemi vzdělávat děti postižené rakovinou i jejich mnohdy zoufalé rodiče. Sama si touto nemocí prošla, a tak ví, že osvěta je potřeba.

„Můj cíl je dostat to k pacientům a rodině i ke zbytku společnosti. Chceme, aby to bylo edukativní, narativní i audiovizuálně zabavné. Děti nemají ve slově rakovina takové tabu jako rodiče. Ti se mohou leccos od dětí naučit,“ řekla Podzimková v DVTV.

„Děti často podceňujeme v tom, co jim můžeme říct a co už ne. Rodiče pracují s tím, že rakovina je konec světa, což hlavně u dětí není pravda. U dětí je úspěšnost léčby kolem 84%, což je hodně,“ myslí si ilustrátorka.

Seriál by měl být k vidění někdy v roce 2022. Podzimková si sama rakovinou prošla. „Je to dvanáct let od konce léčby,“ prozrazuje. Vytvořit seriál ji ale bezprostředně po léčbě nenapadlo. Dospěla k tomu postupně po letech od vyléčení.

A co jí bylo největší inspirací? „Hlavní mojí referencí je vždycky francouzský seriál Byl jednou jeden život. To je přesně ta forma, na kterou jsme všichni koukali, protože nás to bavilo, ale zároveň si z toho informace pamatujeme dodnes,“ míní Podzimková.

Zdroj: Youtube

„Technicky zase bude kombinovaný reálný svět s animací. Všechny nemocné děti jsou animované, ale ostatní jsou reální. Hlavní postava je osmiletý Tobiáš s jeho kouzelnou hračkou broukem. Ten děti umí zmenšit a kamkoli dovézt. Mohou tedy cestovat i po těle,“ uvedla pro novinky.cz.

„Jsem jen jeden člověk, který zažil jeden druh rakoviny a neví o tom ani zdaleka všechno. Jistě, konzultujeme s nejrůznějšími odborníky,“ vysvětluje, jak vznikal seriál, který bude mít i jakousi interaktivní část.

„Pro pacienty plánujeme aplikaci. Během léčby totiž musíte odevzdávat lékařům informace o pitném režimu, o tom, co jste jedli, jestli jste si vzali prášky a spoustu dalších. Pro mě to třeba byl hrozný opruz, ale nemůžete podvádět, jde vám přece o život,“ konstatuje.

„Takže vzniká aplikace, kde to jednoduše odkliknete a za správný postup získáváte imaginární body, za ty si pak pro svého avatara můžete pořídit třeba novou paruku,“ dodává, jak funguje zábavná forma dodržování pravidel.