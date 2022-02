Ta od Jágra: Elizabeth Kopecká pozornosti slavných sportovců neujde

Zdroj: Profimedia

Loňský ročník pěvecké soutěže Superstar s sebou nesl plno výrazných osobností už od samého začátku. Jednou z nich byla Elizabeth Kopecká, kráska spojovaná s legendárním hokejistou Jaromírem Jágrem a dalším Adam Pavlovčin, bratr slavné herečky Radky.

Boom na sociálních sítích

Oba dva zpěváci zažili obrovský zájem fanoušků na sociálních sítích. Už během Superstar jim rostli sledující o tisíce. Po skončení soutěže nastal největší boom. Elizabeth si dokonce přes sociální sítě našla partnera, napsal jí, že jí fandí, a tak se pár seznámil. Téměř dva měsíce po začátku vztahu potvrdila pro blesk.cz rozchod. Mladý fotbalista Václav Černý, který zpěvačku sbalil, randil v minulosti se slavnou herečkou Sandrou Sandevou, jak se zdá má zálusk na slavné, úspěšné ženy. Elizabeth to už od začátku neměla v Superstar lehké. Byla veřejností vnímána jako ta od Jágra, spojitost s ním je čistě jen pracovní. Pracuje v marketingu hokejového Kladna, s Jágrem se seznámila ještě když pracovala v automobilovém salónu a hledala novou práci. Ta ji zavedla právě do Kladna. Zpěvačka je všestranně talentovaná. Když jí zpěv nevyjde, má záložní plán. Věnuje se filmové produkci. Při této práci potkala Orlanda Blooma. Slavný herec dokonce navštívil hokejové utkání v Kladně.

Slavná sestra

Adam Pavlovčin zkoušel štěstí už v jiném pěveckém formátu, a to v The Voice. Tehdy byl ještě velmi mladý a hledal se. V rozvoji mu pomohl život a studium v Anglii. Tam se chvíli živil jako model, i když byla práce zajímavá, velmi ho stresovalo neustálé porovnávání se s někým jiným. Anglie mu pomohla najít se. To promítl hlavně do své hudební tvorby i osobitého stylu. Už při příchodu do Superstar ho lidé mohli vnímat hlavně díky jeho sestře Radce. Ta září často ve filmech, například v komedii Petra Kolečka Přes prsty.