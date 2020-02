Elton John nemohl uvěřit vlastním očím: Viděl agresivní atak královny Alžběty!

Začalo to jednoduchou prosbou, zda by Linley nešel zkontrolovat jeho sestru Lady Sarah, které se během večírku udělalo zle. Linley buď neslyšel, nebo slyšet nechtěl, královna to pro jistotu znovu zopakovala. A pak ještě jednou.

,,Když to Linley poněkolikáté odmítl, Alžběta k němu přišla a začala ho fackovat. Vypadalo to takhle: Nehádej-*plesk*-se-*plesk*-se mnou-*plesk*-já-*plesk*-jsem-*plesk*-KRÁLOVNA! To zřejmě zafungovalo. Když Linley odcházel, královna si všimla, že jsem je pozoroval, šibalsky na mě mrkla a odešla také."