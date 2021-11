Emanuele Ridi o Česku: Viděl jsem krásné ženské, tak jsem si říkal, že zůstanu

Zdroj: TV Prima

Emanuele Ridi, kuchař s kořeny v Itálii a srdcem v Praze, promluvil o těžkých začátcích v Česku. Přiznává, že ho tady udržely především ženy, kterým nedokázal odolat.

Zdroj: TV Prima

„O Vánocích tady budu už 29 let. Jsem asi pořád ještě víc Italem, česky mluvím blbě. Ale když se vracím do Prahy, říkám, že letím domů,“ vysvětluje Ridi s tím, že v Česku ho udržely ženy a nechuť k vojenské službě. „Viděl jsem tu krásné ženské, tak jsem si říkal, že tu zůstanu. Přestěhoval jsem se do Česka, abych nemusel na vojnu. Měl jsem dlouhé vlasy a nechtěl jsem se ostříhat. A táta mi tady nabídl práci, protože tu měl obchod s oblečením,“ vzpomíná v 7 pádech Honzy Dědka Ridi, který se stal kuchařem z leknutí.

„Nejsem vyučený kuchař, ale můj děda s babičkou měli restauraci a druhý děda s babičkou prodávali ovoce a zeleninu. Můj táta si vzal třetí manželku z jižního Tyrolska a ta mi udělala carbonaru a já jsem si uvědomil, že takhle to nejde. Začal jsem vařit, učila mě babička po telefonu. Stálo mě to nesmysl, protože ten telefon byl drahý. S kamarádem jsme dováželi pečivo z Itálie a první restauraci jsem otevřel v roce 1998. V létě jsem přežil, ale pak přišla krutá zima. Ale zaplaťpánbůh se to chytlo, jedny noviny mi udělaly krásnou recenzi. Češi mi nejdřív házeli na hlavu těstoviny, chtěli je nechat dovařit a taky mi řekli, že jsem Itálii neviděl ani na mapě,“ vzpomíná s úsměvem na těžké začátky v gastronomii v Česku Emanuele Ridi. Celý rozhovor sledujte v úterý 16. 11. ve 21.35 na Primě!