Emily Ratajkowski: I jako vdaná provokuje vyzývavými pózami

Emily Ratajkowski – toto jméno zná asi každý uživatel sociálních sítí. Emily a zvláště její dokonalé tělo jsou totiž hitem internetu. Této šestadvacetileté Američance zřejmě proudí v žilách místo krve exhibicionismus, jak jinak si vysvětlit neustálý přísun jejích lechtivých fotografií?

Dlužno ale dodat, že Emily má dokonalé tělo a podle všeho zatím bez jediného estetického zásahu. Tak proč jej neukázat, že? Fanoušci evidentně o snímky svého idolu stojí a to tak, že jich jen na Instagramu má tato brunetka už sedmnáct miliónů.

Emily se před pár měsíci nečekaně vdala, a tak se někteří obávali, že o její sexy fotky přijdou. Opak je pravdou, modelka se coby paní rozhodně nezačala stydět. Navíc její manžel Sebastian Bear-McClard je na svou krásnou ženu náležitě pyšný a s přípravou fotografií jí dokonce pomáhá. Podívejte se do galerie, stojí to rozhodně za to!