Emily Ratajkowski porodila: Věčně nahá kráska nechá dítě, aby si zvolilo pohlaví

Je krásná, má slušně rozjetou kariéru a bojuje za práva žen. Modelka a příležitostná herečka Emily Ratajskowski nyní vstoupila do další životní etapy. S manželem se totiž dočkali potomka. Radostnou novinku sdílela na sociální síti. Zda jde o syna, nebo dceru, ale neřekla. Chce totiž, aby se dítě o svém pohlaví rozhodlo samo.

Emily Ratajkowski ráda provokuje. Na sociální síti často sdílí odhalené fotografie a na okolí mohla působit jako rebelka bez hranic. Její život se teď ale od základu změní. Na svět totiž přivedla svého prvního potomka. S manželem Sebastianem Bear-McClardem miminko přivítali 8. března. „Sylvester Apollo Bear se k nám připojil na Zemi. Sly přišel 8. března 2021 během toho nejnadreálnějšího, nejnádhernějšího a láskou zaplněného rána,” napsala modelka k příspěvku, na kterém chová miminko a krmí ho.

Pohlaví si zvolí samo

Modelka se nechala v říjnu 2020 slyšet podle magazínu Elle s odkazem na Vogue, že s manželem nechají své dítě, aby se samo rozhodlo o svém pohlaví. „Když jsme s manželem řekli přátelům, že jsem těhotná, jejích první první reakce hned po ,Gratuluju’ téměř vždy byla, jestli to bude holčička, nebo chlapec. Řekli jsme jim, že nebudeme znát pohlaví našeho dítěte do doby, než mu bude 18 let a pak nám samo dá vědět, jakým pohlavím se cítí být,” řekla magazínu.

„Snažím se nepředstavovat modrou ani růžovou dečku ve svých rukách,” vysvětlovala modelka ještě v době těhotenství. „Jsem příliš pokorná, abych měla jakékoliv falešné představy o kontrole. Jsem úplně a nepopíratelně bezmocná, když přijde na téměř vše okolo mého těhotenství: jak se moje tělo promění, kým mé dítě bude. Ale překvapivě mě to vůbec netrápí. Namísto toho, abych cítila obavy, cítím nový smysl klidu. Už teď se učím od osoby v mém těle. Jsem plná údivu,” řekl ještě pro Vogue.

Těhotenství je zpočátku obdobím samoty

Přestože těhotenství patří ve většině případů k nejkrásnějším obdobím v životě ženy, Emily přiznává, že jej čas od času doprovázely chvíle, kdy se připadala tak trochu sama. „Můj manžel rád říká, že ,jsme těhotní’. Já mu zase říkám, že je to sice velmi sladké, ale není to úplně pravda. Zdůrazňuji mu, že zatímco je DNA celé jeho rodiny uvnitř mě, tak mé DNA není uvnitř jeho,” nechala se pro Vogue slyšet Emily.

„Těhotenství je zpočátku obdobím samoty. Je to něco, co žena prožívá sama, uvnitř svého těla, bez jakýchkoliv vnějších okolností. Navzdory tomu, že mám po svém boku milujícího partnera a mnoho kamarádek, které se mnou sdílí zkušenosti ze svých vlastních těhotenství, jsem ve finále sama se svým tělem v tomhle zážitku,” řekla ještě modelka.