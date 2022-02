Emma Drobná byla přinucena k razantnímu kroku, může za to vyděrač

Zdroj: Profimedia

Online doba s sebou nese různá úskalí. Mezi ně patří například čím dál častější únik soukromých dat. V posledních týdnech tuto situaci zažila nejedna česká a slovenská celebrita. Jako zatím poslední oznámila únik dat vítězka Česko Slovenské SuperStar 2016 Emma Drobná. Ji i partnera vydírá neznámý útočník. Udělali proto společné rozhodnutí, a to odejít ze světa Instagramu.

V páteční večer se připojila na Instagram Drobná společně se svým partnerem, bývalým úspěšným fotbalovým reprezentantem Filipem Šebem, video začali: „Chceme vám říct něco ne úplně příjemného, co se u nás momentálně děje, v jaké situaci jsme se ocitli,“ fanoušci trnuli zvědavostí, málokdo ale čekal, co se chystá úspěšný pár oznámit. Ve videu přiznali, že je neznámý člověk vydírá na internetu kvůli odcizeným soukromým materiálům. S podobným únikem dat se nedávno svěřily i slovenské krásky, herečky Dominika Kavaschová a Zdena Studenková.

Drsné vydírání

„Jedná se totiž o to, že někdo neznámý nás kontaktoval, že se nám naboural mezi naše soukromé účty, že stáhl všechny dokumenty, všechny fotky a podobné materiály a začal nám vyhrožovat, začal nás dokonce vydírat, abysme něco zaplatili, aby to nedal ven, s čímž samozřejmě vůbec nesouhlasíme, ale co je nejhorší, že jsme se přesvědčili, že to venku je a proto bysme rádi upozornili na to ať už vás nebo všechny ostatní,“ řekl na videu fotbalista s tím, že z tohoto důvodu si oba ruší profil na Instagramu. Zda se na Instagram časem vrátí, neprozradil.

Celebrity pod palbou útočníka

Herečka Kavaschová se také nedávno svěřila s tím, že jí někdo kontaktoval s tím, že má její osobní fotografie. Výměnou za nezveřejnění fotek požadoval kyberútočník po herečce peníze. „Před pár dny mi někdo napsal na Instagram, že má mé intimní fotky. Ignorovala jsem to, protože jsem si tehdy vůbec neuvědomila, že nějaké mám,“ uvedla s tím, že jí však zmiňované snímky dotyčný následně poslal. Vydírání čelí také Zdena Studenková. „Je hrozné, že ten člověk to zkouší i na mě. Že se leknu, že možná někde něco objeví, ale neobjeví." Video vyjádření Studenkové i zamilované dvojice Šeba a Drobné zveřejnil server Topky.sk.