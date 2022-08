Emma Smetana rozžhavila fanoušky: Po vzoru Třeštíkové šla do plavek

Zdroj: Profimedia

Emma Smetana letošní plavkovou sezónu rozhodně nepodcenila. Dvojnásobná maminka má několik měsíců po porodu dcery Ariel postavu snů, kterou se pochlubila svým fanouškům v sexy bikinách.

Emma Smetana nahrála fanouškům na Instagram fotografii, která obzvlášť potěšila pánskou část sledujících. Zpěvačka se na selfíčku nahřívá doma u okna v bílých plavkách a vystavuje své vypracované křivky.

Smetana se možná inspirovala u své kamarádky Radky Třeštíkové, která pár dní před ní též sdílela snímek v bikinách a plavací úbor si nevzala spisovatelka k vodě, ale na psaní knihy.

Emma ale na udržování sexy postavy není sama, ve cvičení ji podporuje její partner Jordan Haj.

Haj jako Brad Pitt

Emma Smetana je i po dvou porodech ve skvělé formě. Zpěvačka ale rozhodně nemá dokonalé tělo zadarmo, se svým partnerem Jordanem Hajem pravidelně navštěvují posilovnu.

"Když vyšel film Fight Club, řekl jsem si, že až budu jednou dospělý, udělám si taky takovou vyrýsovanou postavu. Ten pekáč buchet," svěřil se Jordan Haj v podcastu Rádia Wave. Hudebník byl prý nějaký čas vegetarián, pak zase nejedl žádné cukry.

V rozhovoru také zmínil, že aby měl postavu jako Brad Pitt, dělá každý den 50 kliků a 50 sklapovaček. "Je to něco, co je jakžtakž udržitelné, ale rozhodně sám sobě nevěřím, že mi to zůstane dlouho. Zase se to zlomí a takhle to mám pořád," dodal Haj.

Emma Smetana vypadá skvěle