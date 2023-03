Emma Smetana hledá chůvu: Z požadavků vám spadne brada!

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka a bývalá moderátorka televize Nova Emma Smetana použila Instagram na netradiční věc. Dvojnásobná maminka hledá prostřednictvím svého profilu chůvu pro malé dcerky. Na svém účtu má více než devadesát čtyři tisíc sledujících. Zda byl její lov úspěšný, se teprve uvidí.

Chůvu pro své ratolesti hledala Emma prostřednictvím sociálních sítí už jednou, a to v roce 2022. Jak se zdá, paní na hlídání se u slavného páru moc dlouho neohřála. Slavný pár často společně koncertuje, není se tak čemu divit, že se bez chůvy zkrátka neobejdou.

Jasné požadavky

Na slečnu či paní, která bude hlídat jejich malé dcerky Lennon a Ariel, mají jasné požadavky. Emma už v samotném úvodu svého inzerátu prozradila, že se jedná o práci na plný úvazek. Mezi vlastnosti, které by chůva měla mít patří: „Absolutní časové flexibilita, rezignace na volné víkendy, černý smysl pro humor, nadhled trpělivost, laskavost v DNA,“ napsala upřímně Emma. Výčet povahových vlastností ovšem tímto neskončil. „Obsedantně kompulzivní porucha výhodou, navzdory všem snahám Lennonky a Arielky žít ve squattu trváme na 100 % čisté a uklizené domácnosti,“ zakončila nabídku práce populární zpěvačka.

Opakované hledání

V rozhovoru pro Prostor X přiznala Emma, že paní na hlídání se u nich střídají jako na běžícím páse. "Chůvu máme, ale hledáme novou, protože tahle už potřebuje volno. Hledáme někoho, kdo má čas zhruba od šesti od rána do jedný do noci," svěřila se dvojnásobná maminka. Ona i její partner Jordan jsou často za svůj přístup k dětem kritizováni. Nejvíce jejich fanoušky vyděsilo video, na kterém Haj držel novorozenou Ariel nad zemí a napodoboval chůzi. Bývalá hvězda Televizních novin otevřeně přiznala, že k plnohodnotné matce má daleko. "To přání být full time máma je zatím pouze na rovině toho přání, realizace zatím pokulhává. Jsem jen part time máma. Ale je to ten kvalitní čas, kdy svoje děti vnímám a jsem s nimi ráda a jsem na ně příjemná. Což si myslím, že se vyplatí. Mít mě míň, ale v té milejší poloze, kdy se jich nechci zbavovat," přiblížila svůj přístup k mateřství.