Emma Smetana bez chůvy nedá ani ránu: Je lepší být s dětmi méně a milá

Emma Smetana je často terčem kritiky za svůj nezvyklý přístup k mateřství. Zpěvačka tvrdí, že je pro ni chůva nezbytností a raději bude dětem věnovat méně času, ovšem bez stresu a pocitu, že si od nich potřebuje odpočinout.

Emma Smetana musí v rozhovorech často obhajovat své netradiční výchovné metody, které aplikuje na své dvě dcery. Zpěvačka a moderátorka bere roli maminky velice přirozeně a nijak kvůli dětem neomezuje svůj běžný program, za což často sklízí kritiku na sociálních sítích.

Smetana by prý ráda byla matkou na plný úvazek, zároveň si ale nedokáže představit, že by neměla při ruce chůvu, aby měla čas se věnovat svým pracovním povinnostem.

"Chůvu máme, ale hledáme novou, protože tahle už potřebuje volno. Hledáme někoho, kdo má čas zhruba od šesti od rána do jedný do noci," svěřila se dvojnásobná maminka v pořadu Prostor X.

Jsem part time máma

"To přání být full time máma je zatím pouze na rovině toho přání, realizace zatím pokulhává. Jsem jen part time máma. Ale je to ten kvalitní čas, kdy svoje děti vnímám a jsem s nimi ráda a jsem na ně příjemná. Což si myslím, že se vyplatí. Mít mě míň, ale v té milejší poloze, kdy se jich nechci zbavovat," vysvětlila Emma Smetana ve výše zmíněném rozhovoru.

"Děti jsou hodný pořád, ale já jsem díky té chůvě méně unavená a netrávím s nimi čas s pocitem, že musím neustále kontrolovat třeba telefon kvůli práci," dodala moderátorka.

Přesto, že se dětem často věnuje chůva, pro Smetanu je prý mateřství na prvním místě, ačkoliv se to na první pohled může zdát trochu jinak. "Je to pro mě priorita, i když to tak nezní. Ta životní role se nemění, na rozdíl od povolání. Já to měřím na to, jak šťastné děti mám. Ale nevím, jak to prokázat. Rozhodně se nezavřu doma s dětmi, abych dokázala okolí, že dostatečně "maminkuju"," obhajuje se Emma Smetana.

Životní štěstí ve výchově

Emma Smetana se sice pravidelně zajímá o články, které o ní vychází, z negativních komentářů na svou osobu si ale prý nic nedělá.

"Je to hrozně nepříjemná otázka, já jsem ve své subjektivní bublině a kontroverzně si nepřipadám. Zhruba jednou za týden si vygooglím své jméno, to třeba Jordan nedělá. Ale mně nic neunikne, si myslím, a mám obrovské životní štěstí, které spočívá ve výchově, kdy mě oba rodiče odjakživa vedli k tomu, že zásadní je to, jak mě vnímají ti, co mě fakt znají, co mám v bezprostředním okolí a na jejichž názoru mi doopravdy záleží, vážím si jich a respektuju je. To, že se jednotliví, frustrovaní a z mého pohledu pseudonovináři, které bych spočítala na prstech jedné ruky, rozhodli, že budou mít jako jednu ze svých pracovních agend hejt na mě, z toho si odmítám vydedukovat, že to je pravda," uzavřela zpěvačka s tím, že pokud by svůj mediální obraz řešila, musela by několikrát denně docházet na terapie nebo zmizet ze showbyznysu a ani jedno z toho neplánuje.

Smetana chce prý dětem věnovat pouze kvalitní čas