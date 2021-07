Je Emma Smetana nezodpovědná matka? Moderátorka opět čelí ostré kritice

Emma Smetana se nedávno stala dvojnásobnou matkou, na sociálních sítích ale za své "výchovné" metody často sklízí kritiku. Moderátorka s dcerou úplně vynechala šestinedělí a dokonce už s ní stihla za tři měsíce objet několik zemí!

Emma Smetana odjakživa přistupovala k mateřské roli spíše alternativně a svůj volnější styl si ponechala i s příchodem druhé dcery. Už s prvním dítětem moderátorka čelila kritice.

Lidé nemohli skousnout, když malou Lennon vzala se svým partnerem Jordanem Hajem na mejdan, kde jejich holčička ponocovala do ranních hodin.

Tehdy se Smetana obhajovala velice zvláštním způsobem, že prý její dcera vychovat nelze. "Dorazili jsme jen popřát přátelům, co slaví firemní narozeniny, a mysleli jsme, že to bude na otočku. Nemám problém ji brát. Chodí pozdě spát, hodně tancuje, zpívá, je to ten typ, což se nám samozřejmě hodí, protože nás ochotně doprovází za koncerty, hudební akce, kam vyrážíme. Hodně rodičů se adaptuje podle toho, jaký typ osobnosti se narodí. Nám se narodilo dítě, které je myslím po nás a je nevychovatelné. Budu to přátelsky pozorovat. Má moji plnou důvěru, mám pocit, že ví, co dělá, a je chytřejší než my," vysvětlila svůj úhel pohledu webu super.cz.

U dcery Ariel Emma Smetana zcela vynechala šestinedělí

Zatímco většina maminek po porodu dodržuje šestinedělí a raději své novorozence berou pouze v kočárku na rychlé procházky, Emma Smetana a Jordan Haj s dcerou Ariel předvedli zcela nový způsob "zocelování".

Teprve třítýdenní holčičku vytáhl její otec uprostřed parku a začal předvádět, jako že dcera umí chodit. Při zvedání malé Ariel navíc zvolil dvojnásobný otec velice nevhodný úchop, při kterém mohl nechtěně dceři ublížit. Za tuto scénku, kterou navíc sdílela sama Smetana na svém Instagramu, schytali rodiče masivní sprchu nenávistných komentářů.

"Z tohohle mi vyhrkly slzy. Není to normální, hlavně že je maminka 3 týdny po porodu ve formě. Po tomhle jsem dala hned unfollow, protože nebudu přihlížet této rádoby péči," nebrali si komentující servítky. To ale Smetanu a Haje od alternativní výchovy neodradilo a s dnes tříměsíční dcerou už stihli navštívit Berlín, Portugalsko či Francii.

Emma Smetana a Jordan Haj s tříměsíční dcerou.

Bývalá moderátorka DVTV nebere děti jako překážku a cestuje po celém světě

Dvojnásobná maminka Emma Smetana se mateřstvím rozhodně nenechává nijak omezovat a společně s dětmi a partnerem Jordanem Hajem pravidelně cestuje.

První výlet podnikla rodina pár týdnů po porodu do Berlína. Po návratu do Čech se ale dlouho doma neohřáli, před pěti dny se Smetana s Hajem a jejich mladší dcerou vydali do Portugalska nachytat trochu slunce. Ani tam se ale nezdrželi a vyrazili směr Francie do města Bordeaux

Jako vždy se našlo pár rýpavých jedinců, kteří se snažili upozornit a nevhodnost cestování s takto malým miminkem. "Chudák dítě," neodpustila si sledující jedovatou poznámku. Spokojení rodiče si ale z haterů nic nedělají a dál si užívají života naplno.

