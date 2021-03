Historie se opakuje? Emma Smetana v DVTV končí. Bude se zase soudit?

Už delší dobu se šuškalo, zda náhodou Emma Smetana neskončila v DVTV. Nyní budoucí maminka informaci sama potvrdila, na obrazovkách ji nahradí Daniela Písařovicová.

Emma Smetana loni po velikém skandálu s Josefem Trojanem oznámila nečekanou novinku. "Na této fotce jsou čtyři lidé," pochlubila se moderátorka svým druhým těhotenstvím.

S hudebníka Jordanem Hajem má Smetana dceru Lennon Marlene Haj Smetana a k ní brzy přibude sourozenec. Pohlaví dítěte zatím budoucí maminka tají, svěřila se ale jinou novinkou, která už není tak radostná.

Moderátorka DVTV se již delší dobu neobjevovala v žádných rozhovorech a nyní potvrdila, že končí a nahradí ji kolegyně!

Emma Smetana v DVTV končí

"Skončila jsem v DVTV. S koncem roku 2020 jsem přestala točit na full time a měla jsem nadále točit jednotlivé rozhovory, například se zahraničními hosty. I z toho ale nakonec sešlo. Tahle specifická doba pro mnoho médií včetně DVTV znamená výraznou změnu v dramaturgii i vysílacím schématu. Naprosto to chápu a zároveň sebekriticky přiznávám, že na tématu covid-19 jsem během několika měsíců vyhořela," svěřila se Emma Smetana na svém Instagramu po návratu z Bali, kde byla s celou rodinou.

Moderátorka se ale k odchodu vyjadřuje kladně a svým kolegům prý přeje jen to nejlepší. "DVTV samozřejmě zůstanu věrná jako divák a budu navždy vděčná za všechno, co jsem s ní prožila a co mě naučila. A moc držím palce Michaelu Rozsýpalovi, který už se osvědčil, a Daniele Písařovicové, která nastoupí v květnu," říká budoucí dvojnásobná maminka. Nyní se chce věnovat převážně své pěvecké kariéře.

"Dodělám co nejdříve druhou desku. Budu pracovat na jednotlivých a pokud možno jednorázových projektech, a když to jen trochu půjde, neupíšu se nikam a nikomu fixně, protože ta svobodná volba, ta možnost kdykoliv se sbalit a na jakkoli dlouho odletět kamkoliv a klidně si tam zřídit nový domov na neurčito, to je luxus, kterému se v mých očích nevyrovná nic," plánuje Smetana.

Historie se opakuje, moderátorka už v těhotenství jednou vyhazov dostala

Emma Smetana se v minulosti dostala do podobné situace, když čekala svou první dceru. Tehdy dostala na Nově padáka a jelikož později zjistila, že již byla v jiném stavu, rozhodla se s televizí soudit.

U prvoinstančního soudu Smetana uspěla, odvolací soud ale její výpověď potvrdil s tím, že žaloba byla podaná opožděně, tedy až po uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty.

I s druhým těhotenstvím je moderátorka opět bez práce, těžkou hlavu si z toho ale tentokrát nedělá. Aktuálně je pro ni nejdůležitější zdraví miminka. A vzhledem k přátelskému odchodu to u tohoto pracovního konce na soud rozhodně nevypadá.