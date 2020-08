Jordan Haj konečně promluvil o úletu své ženy: "Je to zákeřný zásah zvenku!"

"Jak nás to ovlivnilo? Ta externí lživá informace nedokáže moc zasáhnout do reality," šokoval Jordan Haj svými slovy v pořadu CNN Prima News Showtime! Bez rozmyšlení se zastal své partnerky Emmy Smetany a zpochybnil dokonce existující fotografie s tím, že se jedná o zákeřný zásah proti němu a jeho rodině!

"Ve chvíli, kdy by to do reality zasáhlo, což myslím, že se právě může dít mnoha lidem, co si třeba nejsou sami jistí svým světem a nežijou na něj tak napojený jako třeba my, na sebe navzájem i s přáteli, s rodinou, v tom vztahu a ta komunikace třeba v tom životě těch lidí není tak krystalická jako u nás doma, tak si dovedu představit, že najednou tady ten vnější zásah, kterej je strašně zákeřnej, když najednou někdo řekne, že něco nějak je, ale ty víš, že to tak není, tak je otázka, nakolik jako seš si ty jistá tím, jak věci jsou. A ve chvíli, kdy ty seš si jistá, jak věci jsou, tak vlastně se tě to nemůže doopravdy moc dotknout," snažil se hudebník podivným ezoterickým způsobem vysvětlit, co se vlastně před Lucernou pár dní zpět odehrálo.

Objetí, líbání kolínka, ani dlouhé pohledy do očí evidentně ve vztahu Haje a Smetany nijak nezasáhnou. Moderátorka by si měla ale dávat pozor, aby jejímu téměř slepému partnerovi nedošla trpělivost, a neskončila jako svobodná matka. Jak se říká, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu… Tak snad ho Emma Smetana neutrhne a nekonečný vesmír lásky od Jordana vydrží i budoucí roky! Držímě palce!