Smetana a Haj si užívají na Bali: Masivní kritiku zvládají s přehledem

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka a moderátorka Emma Smetana je už se svou rodinou více než měsíc na Bali. Zimu v teple netráví poprvé, už minulý rok s partnerem Jordanem Hajem a dětmi vyrazili do exotiky. Čas na dovolené tráví i tím, že pracují na nových písníčkách.

Emma s Jordanem jsou na Bali opravdu činní, v oblíbeném resortu Joshua district uspořádali dokonce koncert. Akce se účastnil DJ NobodyListen a Yemi A.D., kteří zrovna na Bali také byli.

Problémy v ráji

„Jsme tu necelý měsíc, zdravá jsem byla necelý týden. Klimatizace, déšť, večerní vánky. Antibiotika, ale vši už nemáme, a to se počítá,“ prozradila detaily dovolené na svém Instagramu zpěvačka. „Nevadilo by mi mít v padesáti tělo jako Dara, tak se snažím míň prasit, dvakrát jsem šla na hodně drsnou power yogu a týden zkoušela přerušovaný půst (16 hodin (hlad) versus 8 hodin (jídlo), čistá idiocie,“ dodala s nadsázkou ke svým zážitkům z dovolené.

Děti mají režim

„Lennonka ode dne příletu chodí do zdejší školy. S naprostou samozřejmostí. A Arielka do doopravdy kouzelné školky v rýžových polích. Žádný prázdniny. Jsem strašně pyšná máma,“ překvapila řadu fanoušků a komentujících svým přístupem. Díky cestovaní s dětmi byla často kritizována například Simona Krainová, fanoušci jí často psali do komentářů, jestli vůbec děti navštěvují školu.

Nové tetování

Jordan si z dovolené doveze opravdu pořádný suvenýr. Na své tělo si nechal vytetovat obrovskou plachetnici. „Hlava naší rodiny je po dnešku opět o něco potetovanější a já během čekání na jeho plachetnici přečetla knižní trilogii o ruských krimi-tattoos. Poučné,“ prozradila ve svém obsáhlém postu z Bali Emma. Jordan nedávno prošel změnou image kvůli alopecii, se kterou se potýká. Postupně přicházel o vlasy a tak si je jednoduše oholil.

Emma i Jordan se už v minulosti vyjadřovali ke svým politickým názorům veřejně. Nyní při prezidentské volbě tomu nebylo jinak. Z dovolené sdíleli nadšená videa a fotografie z večera, kdy byl zvolen generál Petr Pavel dalším prezidentem. Fanoušci si do muzikantského páru rýpli a ptali se, zda byli i oni v zahraničí volit. Odpovědi se v komentářích nedočkali. Zdá se, že Smetana a Haj si z kritiky nic nedělají a zvládají ji s přehledem.