Že se nestydíte! Emma Smetana s manželem se smějí kritice za covid dotace

Emma Smetana a Jordan Haj

Zdroj: Profimedia

Moderátorka Emma Smetana a její manžel Jordan Haj opět budí pozornost. Bohužel ale takovou, o kterou by nikdo jistě nestál. Před pár dny se totiž ukázalo, že manželé během covidu žádali o finanční podporu od státu a jejich žádosti bylo vyhověno. Každý z nich si tak měl přijít na 60 tisíc korun. Na tom by nebylo nic podivuhodného, kdyby ovšem manželé jen pár týdnů na to neodletěli na luxusní dovolenou na Bali. Využili snad příspěvek k tomu, aby se mohli slunit v exotickém ráji?