Emma Smetana ve velkou lásku nedoufala: Počítala s tím, že jí Jordan zlomí srdce

Moderátorka a zpěvačka Emma Smetana se svým manželem Jordanem Hajem tvoří spokojený pár už několik dlouhých let. Na úplných začátcích jejich vztahu to ale úplně růžově nevypadalo. Po seznámení se dokonce jistou dobu nesnášeli, a když si konečně padli do náruče, moderátorka vztahu moc velké naděje nedávala.

Emma Smetana a Jordan Haj tvoří jednu z nejstabilnějších dvojic českého šoubyznysu. Jsou spolu už čtrnáct let, vychovávají dvě dcery a před nějakou dobou dokonce vydali společnou desku. Jen málokoho by proto napadlo, že na začátku jejich vztahu mezi nimi panovalo poměrně velké napětí. Jak dvojice dokonce prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, po seznámení se jistý čas nesnášeli.

Bratranec ji od Haje odrazoval

Je to už čtrnáct let, co se Emma Smetana s Jordanem Hajem seznámila. Málem k tomu ale nedošlo. Byl totiž už večer a moderátorce, která vyrazila se svým bratrancem na venkovní promítání filmu, byla zima. „Když jsem chtěla odejít, protože mi byla zima, zadržel mě, že přijdou jeho noví kamarádi a řekne jim, aby přinesli deku. A pak se na mě snesla deka,” vzpomínala moderátorka na první setkání se svým budoucím manželem.

A byl to právě Jordan, kdo deku přinesl. Oba se do sebe okamžitě zakoukali, více než milé seznamování to ale v prvních týdnech mezi dvojicí vypadalo tak, že se nesnáší. „Dva týdny jsme se okatě nesnášeli, ukazovali jsme si, kdo je víc, to větší sebevědomí. Já jsem ale nebyl moc intelektuální,“ doplňoval ve vyprávění svou manželku zpěvák. „Bratranec mi doporučoval, abych s ním nechodila. Věděl, že to je člověk na ženském trhu úspěšný,” dodala ještě Smetana, která je dnes jistě ráda, že tenkrát bratrance neposlechla a vrhla se do vztahu po hlavě. „Počítala jsem s tím, že kdyžtak si to srdce zlomím, ale že to stejně bude stát za to,” připomněla své dávné pocity.

Komplikovaná Emma?

Přestože podle slov dvojice je jasné, že na začátku to neměla jednoduché ani jedna ze stran, z výpovědi Emmy Smetany pro web žena.aktuálně.cz lze vyvodit, že to byla spíše ona, kvůli komu byl start vztahu dost komplikovaný. V rozhovoru totiž zpěvačka a moderátorka prozradila, že před časem napsala svému manželovi píseň s názvem Why Do You Still Like Me?, kterou dala dohromady jako omluvu za to, že to s ní neměl v počátcích úplně jednoduché.