Emma Smetana i Jordan Haj tajemně mlčí: Trojan narušil lásku dlouhou 12 let!

Krátce poté, co odešel z Lucerny Josef Trojan v doprovodu Emmy Smetany, na místo dorazil i Jordan Haj! Partneři se podle výše zmíněného webu minuli doslova o pár minut!

Navíc, když Haj budovu opouštěl, jeho žena se přímo naproti na chodníku sbližovala s mladým Trojanem! Kolemjdoucí dvojici nebránili v tom, aby si vzájemně projevovali náklonnost!

Emma Smetana měla nohu položenou na Trojanovi, on jí líbal holé koleno a přitom se mu moderátorka něžně prohrabovala ve vlasech! Romance pak pokračovala i ve stoje, kdy si Emma nechala od kolouška něžně objímat za boky a držela ho kolem krku, hledíc mu intenzivně do očí! Vypadá to, že bude mít rozhodně doma co vysvětlovat. Na alkohol to svést navíc nemůže, dle svědků totiž celý večer pila pouze vodu. Zatím se oficiální partner moderátorky veřejně nevyjádřil, mlčí i jinak výřečná Emma Smetana, stejně jako mladý Trojan. Až čas tak ukáže, zda tento incident vztah Smetany a Haje vydrží…