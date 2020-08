Josef Trojan poprvé promluvil o aféře s Emmou Smetanou! "Jsem zoufalý!"

Emma Smetana se svým chováním dostala do pořádných problémů. Po premiéře filmu Šarlatán se nechala moderátorka DVTV unést a strávila pár hodin ve společnosti o třináct let mladšího Josefa Trojana!

Z fotografií zachycené deníkem Expres to vypadalo, že má k sobě věkově nesourodá dvojice víc než blízko! Oficiálního partnera Smetany, Jordana Haje, však nechala celá situace zcela chladným.

"Jak nás to ovlivnilo? Ta externí lživá informace nedokáže moc zasáhnout do reality. Ve chvíli, kdy by to do reality zasáhlo, což myslím, že se právě může dít mnoha lidem, co si třeba nejsou sami jistí svým světem a nežijou na něj tak napojený jako třeba my, na sebe navzájem i s přáteli, s rodinou, v tom vztahu a ta komunikace třeba v tom životě těch lidí není tak krystalická jako u nás doma, tak si dovedu představit, že najednou tady ten vnější zásah, kterej je strašně zákeřnej, když najednou někdo řekne, že něco nějak je, ale ty víš, že to tak není, tak je otázka, nakolik jako seš si ty jistá tím, jak věci jsou. A ve chvíli, kdy ty seš si jistá, jak věci jsou, tak vlastně se tě to nemůže doopravdy moc dotknout," zastal se Haj své ženy v rozhovoru pro CNN Prima Showtime.

Josef Trojan celou dobu tajemně mlčel, nakonec ale přeci jen řekl pár slov a svůj pohled na věc!

Josef Trojan se konečně k romantické afterparty s Emmou Smetanou vyjádřil.

Už několik dní si veřejnost šušká, co spolu Emma Smetana a Josef Trojan osudnou noc vlastně prožili. Moderátorka zatím mlčí a spokojila se s vyjádřením svého muže Jordana.

Josef Trojan si po nespočetném množství článků ohledně jeho aféry se starší moderátorkou prý chvílemi přišel doslova zoufale!

"Já vlastně vůbec nevím, jak to vnímám. Občas se tomu směju, občas jsem z toho zoufalej. Asi jsem to měl čekat, ale bylo to zmedializované neskutečným způsobem," prozradil herec v pořadu Tomáše Poláčka (Ne)blázni. Stejně jako Haj tvrdí, že jeho "poměr" se Smetanou je naprosto absurdní!