Hermiona jako dračice ve vaně: Znáte největší skandál Emmy Watson?

Emma Watson

Kdo by byl řekl, že z malé rozcuchané šprtky se jednou stane módní ikona? Od dob premiéry Harryho Pottera a Kamene mudrců uplynulo už 22 let a z Hermiony za tu dobu vyrostla dospělá a krásná žena. Bohužel ani Emmě Watson se nevyhnul sexuální skandál. O co tehdy šlo?

Je to právě Emma, která se ze slavné čarodějnické trojice asi dokázala chytit ve světe celebrit nejlépe. Její kolegové Daniel Radcliffe a Ruppert Grint se sice objevují ve filmech i na veřejnosti, ale oproti Emmě spíše sporadicky a rozhodně se nedá mluvit o nijakých zásadních rolích. Hermionou navždy Stejně jako Elijah Wood (Frodo ze série Pán prstenů) i představitelé dnes už legendárních kouzelníků se po skončení natáčení chtěli své „nálepky" zbavit. Ani jednomu se to ale prozatím nepodařilo, Emma Watson se trochu od Hermiony odklonila rolí ve filmu Kráska a zvíře, historickém dramatu Kolonie a nebo sci-fi trilleru The Circle: Uzavřený kruh, kde si zahrála po boku Toma Hankse. Čarodějku z Bradavic jí ale už asi nadosmrti nikdo neodpáře. Dokázala se také zaběhnout ve světě módy a je vzorem mnoha žen po celém světě. Není divu, že po ní „skočily" módní domy jako Prada a Burberry nebo například kosmetická značka Lancôme. Nahé fotky a video na internetu Emma se angažuje také v dobročinných akcích. Otevřeně bojuje za práva žen, což se jí ale už několikrát „vymstilo". Svým zapálením pro věc naštvala několik hackerů a ti zveřejnili její nahé fotografie. Nejedná se o nic neobvyklého, do oběhu se dostaly nahé fotky už leckteré celebrity (Jennifer Lawrence, Vanessy Hudgens, Scarlett Johansson nebo Kate Upton). Na rozdíl od zmíněných ty Emminy byly fotomontáže. I přesto se ale na internetu nějaký skutečný kompromitující materiál našel. Objevilo se video, kde se Emma natáčí ve vaně a je vidět skutečně hodně. Herečka natočila svůj klín, nohy a prsa. Pravost videa potvrdila sama Emma i její právníci. Zdroj: Daily Mail, Twitter