Z nenávisti láska? Trvalo to řadu let, říká Vlaďka Erbová o Bahenském

O návratu Vlaďky Erbové ke Zdeňku Bahenskému se spekulovalo už několik měsíců. V současné době zmátli veřejnost ještě více, když zveřejnili společnou fotografii, kde si jako rodina užívají zimního počasí.

Vlaďka Erbová a Zdeněk Bahenský mají za sebou velice temnou minulost. Jejich rozvod v roce 2009 rozhodně neprobíhal v přátelském duchu. Hokejista tehdy označil matku své dcery za narušenou paní a nechtěl s ní mít nic společného.

"Dosud jsem se nevyjadřoval, protože jsem vždy bral ohled na naši nezletilou dceru, ale dál nehodlám snášet tyhle choré řeči na mou adresu. Měla by se zamyslet hlavně nad svým životem, střídáním partnerů, ale nejvíc nad dětmi, které má v péči a které tahá do svých problémů a do bulváru. Má dcera bude nejspíše měnit školu už počtvrté za čtyři roky, což mi dělá největší starosti. Myslím, že už ani lidi nebaví číst si o téhle narušené paní a já s ní nechci být více spojován," nebral si Bahenský servítky v rozhovoru pro Extra.

Soudy bývalých manželů se táhly přes deset let. "Bojuji o svou dceru už od rozvodu. Deset let ji matka manipuluje, odepírala mi se s ní pravidelně vídat. Posledních pár let mám sezónní angažmá v zahraničí, ale pokaždé, když jsem přijel nebo přiletěl, tak jsem ji navštívil a nabízel i možnost být u mě. Deset let se neustále musím jen doprošovat. Nyní je dcera ve věku, kdy už má své zájmy a kamarády v Brně. Po mém návratu do ČR jsem jí několikrát volal a přemlouval ji k návštěvě, výletu atd., vždy s negativním výsledkem, ať už kvůli škole, dovolené a podobně. Takže její matka, která si přede všemi hraje na matku Terezu a ublíženou chudinku, jen neustále lže a manipuluje," tvrdil sportovec, že mu Erbová odpírala styk s dcerou. Modelka na oplátku zase prohlašovala, že jí exmanžel dluží na alimentech, což opět Bahenský popíral.

Soudy o miliony, Bahenský a Erbová se nenáviděli

"Odmítám komentovat mediální vyjádření kteréhokoliv z otců mých dětí na záležitosti, které považuji za soukromé a měly by být tak i řešeny. Považuji vyjádření pana Bahenského za reakci na zahájené exekuční řízení v souvislosti s výživným, ale úplně se nedomnívám, že by tímto způsobem snad dosáhl vyřešení celé věci a nebo snad toho, že by k sobě s dcerou našli snáz cestu. To, že měl soudně určen styk s dcerou v nejnižším možném rozsahu a po dobu pěti let a neměl potřebu situaci nijak měnit, o něčem svědčí. Co se týká výživného, to vždy řešily a tedy i nyní řeší orgány k tomu kompetentní," osočila Vlaďka Erbová Bahenského z neplacení alimentů.

Hokejový útočník ale měl jinou verzi příběhu. "Je mi absolutně odporné, že se ze mne snaží udělat nějakého neplatiče alimentů. Od rozvodu jsem jí zaplatil na výživném přes dva miliony korun. V říjnu 2018 jsem vyhrál soud, kde uznali, že jsem jí za poslední tři roky přeplatil na alimentech více než pět set tisíc. Samozřejmě jsme s právními zástupci matku vyzvali, aby přeplatek vrátila, nebo že se bude brát jako předplacené výživné. Odmítla obě varianty, proto je to nyní opět u soudu, kterému se úmyslně vyhýbá a soud se odročuje," sdělil tehdy Bahenský zmíněnému webu.

Vzájemná nenávist exmanželů ale z ničeho nic začala slábnout.

Bahenský měl vždy se svou dcerou Viktorií krásný vztah

Cesta k respektu nebyla jednoduchá

Po obrovské zradě Michala Gulašiho si Vlaďka Erbová nejspíš začala uvědomovat skutečné hodnoty a to ji dovedlo až do náruče Zdeňka Bahenského. Gulaši se s modelkou rozešel velice nepěkným způsobem a rok po rozchodu si udělal dítě s jinou ženou, i když tvrdil, že právě dva potomci Erbové jsou pro něj problém a chce žít svobodným životem.

Ačkoliv cesta k aktuálnímu smíru s Bahenským nebyla jednoduchá, modelka prý ničeho nelituje. Dokonce ani nevydařeného manželství s Tomášem Řepkou, se kterým má mladšího syna.

"V životě jsou věci tak, jak mají být. Můj život byla dvě manželství… Nelituji ani jednoho, protože z nich mám to nejhezčí doma, děti. Takže i můj druhý muž byl v mém životě správně," napsala dvojnásobná maminka do komentáře pod fotkou s Bahenským.

"Trvalo to řadu let, ale dnes oba vidíme, jak moc je to důležité právě pro ty děti," vysvětlila, jak došlo ke smíření. Zda ale opravdu tvoří znovu pár, ukáže až čas.

