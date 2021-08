Těhotná Erika Stárková neustále překvapuje. Co udělala tentokrát?

Zdroj: Profimedia.cz

Vypadá to, že herečka Erika Stárková alias Dáša z Mostu, dočasně odsunula herectví na druhou kolej. Místo divadelních štací teď jezdí na řemeslné trhy, kde s přítelem Cesarem prodává ručně vyrobené šperky. Dvojici se peníze jistě budou hodit, protože Erika je s Jihoameričanem těhotná.

Zatímco ještě loni měla plnou hlavu chystaných divadelních představení, letos se známá herečka pustila do společného podnikání s exotickým partnerem Cesarem. „Pozitivní vibrace všem. Tohle je naše nová značka. Vyrábíme šperky. Stříbro. Kameny z celého světa. Bronz. A recyklujeme a přešíváme oblečení. Dnes poprvé Praha street," připsala Erika Stárková na sociální síti k fotce z latinskoamerických trhů na pražském Náměstí republiky.

Prodávala šperky a chovala děťátko

Na snímku nechybí ani potetovaný mladík Cesar, který je podle zjištění deníku Blesku Eričin přítel a zároveň otec miminka, které herečka nosí pod srdcem. Svoji partnerku podle všeho přizval nejen do výroby rukodělných výrobků, ale také ji zaměstnal v pouličním stánku. Stárková nedávno prodávala šperky celý den a kromě zákazníků se věnovala také svojí kamarádce a jejímu děťátku, napsal deník Blesk. Těhotenství je nakonec na Erice už hodně vidět, a proto není divu, že v ní pohled na malé ratolesti povzbuzuje mateřské pudy.

Herečka, která na sebe upozornila v televizní soutěži Tvoje tvář má známý hlas, během požehnaného stavu jenom kvete. Neustále se usmívá a hladí si bříško, které před okolím v žádném případě neskrývá. A protože si před čtyřmi lety prošla vážným onemocněním štítné žlázy, kvůli kterému přišla o hlas, budoucí přírůstek do rodiny si víc než zaslouží. „Samozřejmě, že bych si to přála, ale zatím k tomu nedošlo. Děti miluji a určitě je mít budu, pokud mi to bude umožněno," odtajnila svoje plány před časem pro Naše hvězdy.

Já vás žeru, vzkázala Martha Issová

S Cesarem přitom Stárková zřejmě nechodí moc dlouho, ještě loni totiž randila s baskytaristou Zayou Ganboldem, který má mongolské kořeny. Po čtyřech letech jejich vztah ale skončil a Stárková pak přišla do jiného stavu s výrobcem etno šperků. Podle reakcí hereččiných známých dvojici všichni fandí. „Já vás žeru,“ připsala například k fotce z trhů herečka Martha Issová. „Skvělé, držím palce, pusu,“ přidala se herečka a moderátorka Tereza Kostková. Zpěvačka Hana Holišová, která také soutěžila v show Tvoje tvář má známý hlas, nebo herečka Anna Slováčková, pak svoji podporu vyjádřily pomocí nadšených srdíček a smajlíků.

