Erika Stárková prozradila význam jména Alma: Dcera je pro ni požehnáním

Zdroj: Profimedia

Herečka Erika Stárková se minulý rok v prosinci stala poprvé maminkou. Veřejnosti dlouho tajila pohlaví i jméno miminka, nyní ovšem prozradila, že se jí a jejímu partnerovi Cesarovi narodila holčička Alma.

Oblíbené herečky, která se proslavila hlavně svou rolí transsexuálky Dáši v seriálu Most, se na televizních obrazovkách jen tak nedočkáte. Po show Tvoje tvář má známý hlas se stáhla do ústraní. Právě krátce po natáčení Tváře potkala svého partnera Peruánce Cesara Chunka. Narazila na něj v Praze na náměstí. Cesar tam měl stánek a prodával šperky, Erika neváhala a hned si jeden šperk koupila. Tím odstartovala velká láska, která vedla až k narození dcery Almy. Exotické jméno má hned několik významů. Ve španělštině to znamená duše. „V turečtině a maďarštině zase jablko,“ uvedla herečka. Mimo jiné se jméno vykládá jako živitelka, žehnající, plodná či požehnaná.

Domácí porod

Erika se rozhodla porodit své první dítě doma. „V mnoha zemích to je naprosto běžné, pokud je žena fyziognomicky zdravá. Stejně běžné jsou porodní domy. Všechno tam probíhá pokud možno přirozenou cestou. Nastávající maminky nechodí na ultrazvuky a běžné gynekologické prohlídky. Mají své porodní asistentky a duly, což jsou zkušené porodní báby, které jsou hmatem, sluchem a napojením se na ženu schopné nahradit běžná gynekologická vyšetření. Funguje to i u nás v Praze díky porodní asistentce Ivaně Königsmarkové. Ráda cituju její větu ohledně ultrazvuku a screeningu: „Kdyby pánbůh chtěl, abychom viděli do břicha, udělal by tam okno,“ obhajuje své rozhodnutí v rozhovoru pro novinky.cz herečka.

Rodinné podnikání

Erika vyměnila herectví za společný byznys s partnerem. Založili si svou značku Noční asociace, vyrábí šperky, oblečení a tvoří společně hudbu. Brzy plánují vydat album. Společně uvádí i každý pátek večer na brněnském internetovém rádiu vlastní hudební program, který je zaměřený alternativním směrem.