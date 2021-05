Erika Stárková o očkování proti koronaviru: Nebudu žádný pokusný králík

Herečka, která se proslavila díky seriálu Most!, je veřejnou odpůrkyní očkování, a to nejen toho proti covidu-19. Myslí si, že vakcíny nedělají jejímu tělu dobře, proto se nenechá očkovat ani proti této zákeřné nemoci.

Erika Stárková je velmi oblíbenou českou herečkou, která předvedla svůj smysl pro humor v seriálu Most!. Dále pak zazářila v show Tvoje tvář má známý hlas, která prý předčila její očekávání a vysloveně ji bavila. Nejen, že si díky ní našla nové přátele, ale navíc ji začalo podporovat mnohem více fanoušků na sociálních sítích.

Erika si na sobě nejvíce váží své bezprostřednosti a kreativity. Na někoho je sice možná až příliš šílená, jí to ale baví a měnit se rozhodně nehodlá. Její modré vlasy i jiné netradiční kreace občas nenachází u lidí pochopení.

"Člověk se nesmí bát svého mozku a přemýšlení, což my sami často děláme. Měl by být dítě, které si prostě hraje. To se učím i já," prozradila v rozhovoru pro idnes.cz.

Očkovat se nenechá

Stárková nemá problém se vyjádřit k očkování proti koronaviru. Vakcínu si píchnout nenechá. Sice se nebojí, že by se jí mohlo něco stát, ale prostě s tím nesouzní. Navíc by nerada dělala pokusného králíka pro vakcínu, o které nikdo nic pořádně neví a vědci ji teprve zkoumají. Také jí vadí kampaň a nátlak, který kolem očkování panuje. Nikdy se do ničeho nenechá tlačit.

Miluje život a domnívá se, že si s touto nemocí poradí po svém. Ví, že není nesmrtelná, ale očkování jí podle ní neochrání. Sama ležela několik měsíců v nemocnici, kde přišla na to, jak žít a že se má mít ráda taková, jaká je.

"Já nějak prostě miluji život. Strašně moc a děkuji každý večer před spaním bohu, že mi dal tyto nádherné věci ke kreativitě. Myslím zpěv, tanec, herectví. Že můžu tvořit, protože mě tvorba neskutečně nabíjí," řekla také idnesu.

Dělá jen zábavné věci

Proto také dělá jen to, co ji baví. Občas sice musí kvůli divadelním povinnostem udělat výjimku, ale moc často se to nestává.

"Jenom si přečtete seznam, že hrajete tuto a tuto roli, spolupracujete třeba s tím a tím dotyčným režisérem. Když si energeticky s někým nesednete, dva měsíce spolu zkoušíte a prostě to dře, tak jsem se samozřejmě přistihla, že jsem nesouzněla s nějakými věcmi. Ale udělala jsem i to, že jsem třeba z té inscenace odešla," ukončila svou zpověď Stárková.

