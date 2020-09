Září štěstím: Erika Stárková z Tváře se zamilovala do exotického hudebníka

Vedle svého nového partnera ji neustále zdobí úsměv „od ucha k uchu” a vypadá neuvěřitelně šťastně. Vypadá to, že herečka a zpěvačka Erika Stárková konečně našla toho pravého. O deset let mladší partner Zaya Ganbold s mongolskými kořeny ji do žil vlil novou krev. Informoval o tom web Extra.

Erika Stárková v seriálu Most!, kde ztvárnila postavu transsexuální Šárky všechny přesvědčila o svém skvělém hereckém nadání, v sedmé řadě populární show Tvoje tvář má známý hlas zase dokazuje, že neoplývá jen hereckým nadáním, ale také pěveckým.