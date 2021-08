Těhotenství jí svědčí! Erika Stárková ukázala bříško a vypadá báječně

Zdroj: Profimedia

Herečka a zpěvačka Erika Stárková vypadá šťastnější než kdy dřív. Na sociální síti nyní sdílela snímek se svým partnerem, který si přezdívá Cesar, a svým fanouškům vůbec poprvé ukázala i své těhotenské bříško. A krásné reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.

Těhotenství veřejně nikdy nepřiznala, fotografie ale mluví za vše. Krásná herečka a zpěvačka Erika Stárková se kromě vystupování věnuje také výrobě etno šperků, které se svým partnerem Cesarem také prodává. A právě během účasti na jednom z trhů se i se svým milým zvěčnili na Instagram. A představitelka transsexuálky Dáši ze seriálu Most! sledujícím poskytla pohled na její rostoucí bříško. „Děkujeme všem, kteří k nám zavítali. Krásní lidé a krásné příběhy. Ženská energy power a lidskost,” napsala herečka k příspěvku.

Někteří byli z těhotenství překvapeni

Zprávu o tom, že je Erika Stárková těhotná, přinesl poprvé na konci června deník Blesk, který na herečku narazil na trhu etno šperků v Nymburce. Vzhledem k tomu, že sama Stárková ani její partner ale očekávání miminka oficiálně neoznámili, pro mnohé byl snímek jejího těhotenského břicha překvapením. „No, počkejte, počkejte, Eriko. Vy čekáte mimčo? Gratuluju,” napsala pod fotografii jedna z fanynek. „To je mazec, Eri, já tomu furt nemůžu nějak uvěřit,” přidala se další. A i v ostatních reakcích šlo hlavně o velké gratulace.

Miminko si dlouho přála

Výroba etno šperků podle všeho Stárkovou velmi naplňuje, a navíc během ní i následného prodeje může trávit čas se svým milým. „Pozitivní vibrace všem. Tohle je naše nová značka. Vyrábíme šperky. Stříbro. kameny z celého světa. Bronz. A recyklujeme a přešíváme oblečení,” zmínila se před časem o svém podnikání na sociální síti.

Erika Stárková zkrátka působí nesmírně spokojeně. Koneckonců, po miminku toužila již několik let. Až před časem se jí pak podařilo najít svou spřízněnou duši, se kterou děťátko počala. „Samozřejmě, že bych si to přála, ale zatím k tomu nedošlo. Děti miluji a určitě je mít budu, pokud mi to bude umožněno,” nechala se herečka před lety slyšet podle Blesku. A konečně se jí to podařilo!

