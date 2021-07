Erika Stárková z Mostu! je těhotná: Miminko čeká s prodejcem etno šperků

Je krásná, talentovaná a diváci ji zbožňují. Fanoušci Eriky Stárkové toho o své oblíbenkyni ovšem mnoho neví, neboť si herečka své soukromí přísně střeží. Zásadní informaci o těhotenství se jí ovšem utajit nepodařilo. Kráska ze seriálu Most! a show Tvoje tvář má známý hlas čeká podle Blesku miminko s mužem, který si říká Cesar.

Výrazněji na sebe upozornila rolí transsexuálky Dáši ze seriálu Most! a nabídky se jí potom jen hrnuly. Následně se Erika Stárková objevila v show Tvoje tvář má známý hlas, kde všechny překvapila neuvěřitelným pěveckým talentem. Během své kariéry si vytvořila slušnou základnu fanoušků. Na Instagramu ji nyní sleduje více než třicet tisíc uživatelů, kteří jsou za každý její příspěvek vděční. Herečka si totiž své soukromí velmi střeží a málokdy prozrazuje detaily ze svého života.

Rozchod následovalo těhotenství

Teprve před pár měsíci se objevila informace o tom, že Stárková již několik let v tichosti randila s muzikantem Zayou s exotickými kořeny. Jak rychle se ale zpráva objevila, tak rychle přišel i rozchod. „Ano, byli jsme spolu asi čtyři roky, ale před více než půl rokem to skončilo. Ale já se o svém soukromí bavit nechci,” nechala se tehdy slyšet herečka podle Blesku pro Novinky.cz.

„Hodně žen, možná většina, vůbec neumí být sama se sebou, sehnat si partnera bere svým způsobem jako záchranu nebo má dojem, že zachraňuje jeho. Já to mám jinak: jsem samostatná a soběstačná, nemám problém čekat, až přijde dospělý, hotový a správný partner, klidně na celý život,” dodala ještě odhodlaně. A jak to vypadá, osudový partner přišel krátce na to.

Velká láska

Novou lásku herečka sama nepřiznala. Stejně jako těhotenství. Prozradila je však její účast na jednou trhu, kde Stárková svému partnerovi, který si říká Cesar, pomáhala s prodejem etno šperků. Informoval o tom deník Blesk. Na herečce bylo zřejmé, že je již v pokročilejším stádiu těhotenství, a s partnerem na sobě mohli oči u ruce nechat. „Dávala mu dojíst okousanou broskev, on ji líbal na stehno,” uvedli svědci pro Blesk, jak se k sobě dvě hrdličky měly.

A i kolegové herečky jsou z novinky nadšeni. „Přeju jí hodně štěstí, hlavně ať je miminko zdravé. Ať je to, co si přeje, jestli kluk, nebo holka. A doufám, že bude šťastná,” vzkázal krásce Zdeněk Godla prostřednictvím webu ŽivotvČesku.cz.

Erika Stárková zářila ve Tváři:

Zdroj: Youtube