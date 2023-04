Životní role Erin Darke: Daniela Radcliffa sbalila díky sexuální scéně

Zdroj: Profimedia

Daniel Radcliffe a Erin Darke spolu chodí od roku 2012 a v současné době spolu čekají prvního potomka. Představitel nejslavnějšího kouzelníka vůbec se svěřil novinářům, že i po 10 letech vztahu jsou s Erin nesmírně šťastní. Kdo je ale Radcliffova přítelkyně? Zde je vše, co byste měli vědět o Erin Darke.

Daniel a Erin se seznámili na natáčení filmu Kill Your Darlings (Zbav se svých miláčků), kde si představitel Harryho Pottera zahrál beatnického básníka Allena Ginsberga. Daniel a Erin tam spolu měli erotickou scénu, díky které si uvědomili, že chemie mezi nimi funguje, i když se netočí. Když se dal páreček dohromady, do médií se o svém vztahu nevyjadřovali, avšak bystrý pozorovatel si mohl všimnout, že ti dva se navzájem podporovali svou přítomností napříč jejich projekty.

Erin a nominace na Oscara

Kariéra Erin Darke odstartovala v roce 2009, kdy se poprvé objevila v krátkém filmu s názvem Obelisk Road. Od té doby se objevila v mnoha snímcích a televizních seriálech, včetně The Marvelous Mrs. Maisel, Good Girls Revolt a Dietland. Zahrála si také ve filmu Still Alice, který byl nominovaný na Oscara.

Darke po přestěhování do New Yorku pracovala v castingové kanceláři, ale protože se rozhodla věnovat herectví na plný úvazek, s castingovkou sekla a dostala role v pár malých hrách. Když dlouho nepřicházelo „nic většího“, rozhodla se do agentury vrátit a spolupracovala například na projektech jako The Carrie Diaries, což je seriál pojednávací o dospívání Carrie Bradshaw.

Flirtování nehráli

O zkušenosti bohatší Erin se opět vrátila k herectví a přišla její osudová role. Když už ne filmová, tak alespoň ta životní. Dostala totiž právě roli ve filmu Kill Your Darlings, kde se seznámila se svým nynějším partnerem Danielem Radciffem. Ve filmu spolu měli spoustu intimních momentů a jak později Radcliffe přiznal PEOPLE, flirtování ve filmu nebylo hrané pro kameru. Bylo skutečné.

Protože Radcliffe sám je slavný už od svých 11 let, kdy se poprvé objevil na stříbrném plátně jako brýlatý kouzelník mířící do Bradavic, ví, co taková situace obnáší. Být slavné dítě není nic jednoduchého a ačkoliv se to pro „obyčejného člověka“ může zdát fajn a skvělé, sám Radcliffe by své budoucí potomky držel od popularity dál. Koneckonců on i Erin se sami v pózování před hledáčky fotoaparátů vůbec nevyžívají, a tak mohou být svým dětem dobrým příkladem.

