Rosalinda, Esmeralda, Milagros: Jak vypadají dnes největší krásky z telenovel?

Zdroj: Profimedia

Devadesátá léta patřila telenovelám. Každá rodina usedala den co den k televizní obrazovce, aby mohla sledovat osudy slepé Esmeraldy, divoké Milágros či krásné Rosalindy. Jejich představitelky byly v té době považovány za hvězdy a filmový svět jim ležel u nohou. Co však dělají tyto ženy dnes a jak vůbec vypadají?

Esmeralda

Jen málokdo si nepamatuje na slepou chudou dívku v zeleném, která se jmenovala Esmeralda a zamotala hlavu bohatému muži jménem José Armando, který byl kvůli ní ochoten oželet pohodlí a ztratit klidně i přízeň své snobské rodiny. Je to již více než dvacet let, kdy se dlouhovlasá Leticia Calderón objevovala v našich obývácích. Nyní však vypadá úplně jinak. Je z ní krátkovlasá blondýna, která však neztratila nic ze svého charisma.

"Vím, že diváci Esmeraldy by mě chtěli s dlouhými vlasy, ale pro role se musí něco obětovat. Nejdřív jsem potřebovala krátké vlasy pro natáčení seriálu Deník Daniely, kde hraji matku hlavní hrdinky. Také druhá telenovela vyžadovala krátké vlasy, jmenuje se Labyrinty vášně. Musela jsem se kvůli hlavní roli naučit jezdit na koni i dojit krávy, ale pro mě to nebyl velký problém. Než jsem začala natáčet Esmeraldu, také jsem se musela leccos naučit. Třeba pohybovat se, jako bych byla slepá. Zhasla jsem v našem domě všechna světla a pokoušela se orientovat ve tně. Musela jsem se také naučit dívat bez mrknutí do záře reflektorů," řekla podle webu zenskysvet.eu.

Už roku 2011 přestala hrát v televizi, ale začala se věnovat divadelnímu herectví, které provozuje dodnes. Jinak je také matka dvou dětí. Jedno z nich, syn Luciano, se narodil s Downovým syndromem, proto se herečka o tuto problematiku zajímá. Dokonce o tom napsala knihu.

Rosalinda

Na přelomu tisíciletí ji milovali všichni muži jaku tu, která nosí květinu ve vlasech. Hlavní představitelka Rosalindy Thalia byla opravdu krásná, tudíž je s podivem, že tato role byla její poslední. Thalia se ale nevzdala, začala zpívat a vydala několik desek. Také se stala modelkou a později i módní návrhářkou. Nyní je bývalá herečka sice trochu baculatější, ale stále vypadá skvěle. Není tedy divu, že si ji za manželku vybral milionář, se kterým má dvě děti a žije si pohádkový život.

Milagros

Divoký anděl byla jedna z nejoblíbenějších telenovel pro mladé. Mohla za to bláznivá Milagros, jejíž hlavní představitelka Natalia Oreiro si získala srdce všech puberťáků. A to i těch, kteří do té doby žádnou telenovelu nesledovali. Jenže i ona se následně raději vydala cestou zpěvačky, vydala několik alb a dokonce párkrát vystupovala i v Čechách. Mohli jsme ji vidět také v další telenovele Kachorra, která se ale s velkým úspěchem nesetkala. I po těch letech vypadá Natalia stále skvěle a v rodné Argentině ji stále všichni milují. Není tedy divu, že nejen zpívá a točí velké množství filmů, ale má i svou módní značku. Věnuje se také charitě a bojuje za práva zvířat. S manželem muzikantem má syna.

"Obdivuji Ricarda a zbožňuji to, co dělá, ale když jsme se seznámili, nevěděla jsem, kdo to je. Slyšela jsem o Divididos, ale nevěděla jsem, jak vypadá jejich zpěvák. A tohle bylo dobře, protože když jsem ho spatřila, jen jsem viděla neuvěřitelné světlo. Objevila jsem to, aniž bych věděla, kdo to je," prozradila na svých stránkách nataliaoreiro.cz.