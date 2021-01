Těžký život Esmeraldy: Leticia Calderón sama vychovává syna s Downovým syndromem

Leticia Calderón však začala hrát mnohem dříve. První roli dostala už ve svých 14 letech a to v seriálu. Většinou bývala obsazována do rolí sebevědomých žen, které ví, co chtějí. Nakonec se však proslavila rolemi úplně jinými. Jednou z nich je již zmíněná Esmeralda a druhou hlavní hrdinka v seriálu Labyrint vášně.

Roli Esmeraldy, která jí přinesla největší úspěch, nejprve mexická herečka vůbec nechtěla vzít. Jednak právě dotočila jinou telenovelu, ve které nosila celou dobu na hlavě těžkou paruku, tak si chtěla odpočinout, a také se chtěla vdávat. Jenže si to nakonec rozmyslela a evidentně dobře udělala.