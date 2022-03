Osudem zkoušená Ester Janečková: Po smrti maminky covid a panické ataky

Zdroj: Profimedia

Ester Janečková před časem v dokumentu Heleny Třeštíkové odhalila svůj životní příběh, který je plný bolesti a pádů na dno. Moderátorka Pošty pro tebe dokázala překonat smrt svého děťátka i opakované nevěry manžela, poslední rok jí ale nadělil doposud asi nejkrutější rány.

Ester Janečková poslední rok prochází velice náročným obdobím. Vše začalo smrtí její maminky Marie Rút Křížkové.

"Tenhle poslední rok byl pro mě a pro nějaký ten můj životní posun velmi zásadní. Byl to těžký rok, kdy před rokem zemřela moje máma, a přestože byla ve věku osmdesát čtyři let, kdy si už přála umřít, tak mi tak nějak chybí. Jsem tím sama zaskočena, jak moc mi máma chybí. Je to zvláštní prázdno. Ten stav být dítětem je unikátní," svěřila se moderátorka v podcastu na Dvojce Českého rozhlasu.

Janečková krátce po úmrtí milované maminky onemocněla covidem a ten u ní vyvolal stavy úzkosti a panické ataky.

Jsem slabší a rozklepanější

"Já jsem den po smrti mámy onemocněla covidem, protože maminka umírala na covid a já jsem s ní byla velmi intenzivně a tím pádem bylo jasné, že se nakazím. A asi jak jsem byla ve špatném psychickém rozpoložení, tak mi vlastně po tom covidu začaly blbé psychické stavy, měla jsem panické ataky a úzkosti," prozradila Ester Janečková ve zmíněném pořadu.

"Teprve teď jsem zjistila, jak je to strašně těžké moderovat přímý přenos a nějak se snažit fungovat nejen při vysílání, ale vlastně kdykoli," dodala moderátorka s tím, že na ní události posledních měsíců zanechaly jisté následky.

"Cítila jsme se hrozně nejistá a ta větší jistota se ještě úplně nevrátila. Cítila jsem se slabá vůči světu a zranitelná ale na druhou stranu teď, když se podívám do zrcadla, tak bych neměnila. Začala jsem mnohem víc zvažovat, kterou práci dělat a kterou nedělat. Jsem slabší, rozklepanější, před natáčením nervózní, ale tak je to správně," věří Ester, která nikdy neztrácí optimismus.

Bolest utužila rodinné vztahy

Ačkoliv má za sebou Ester Janečková nejhorší životní etapu, i v těžkých situacích najde usměvavá hvězda jistá pozitiva.

"Hlavně to velmi pomohlo v našich rodinných vztazích a velmi to zpevnilo vztah se Zdeňkem, s mým mužem, protože já jsem vždy měla potřebu být ta ženská, co zvládne všechno, pořád být silná a najednou jsem nebyla," chválí moderátorka svého manžela Zdeňka Janečka, se kterým před měsícem oslavila šestadvacet let vztahu.

Trojnásobná maminka je ohledně svého soukromí velice otevřená, v dokumentu Heleny Třeštíkové odhalila nejen četné nevěry ve vztahu, hlavně ze strany manžela, ale také ztrátu dítěte v pátém měsíci těhotenství.

Moderátorka má již dospělé syny Cyrila a Kryštofa a jedenáctiletou rodiny Sáru. Jedním z nejhorších okamžiků v životě Ester byla smrt synovce Filipa, který spáchal sebevraždu.

Janečková s manželem nedávno oslavila 26. výročí svatby