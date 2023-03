Životem zkoušená Ester Janečková: Nevěra, potrat i sebevražda synovce

Zdroj: Profimedia

Moderátorka oblíbeného pořadu Pošta pro tebe Ester Janečková je zkoušená nelehkým životním osudem, který je dokonce z větší části zfilmovaný. Dokument o mladičké zdravotní sestřičce začala natáčet dokumentaristka Helena Třeštíková v roce 1989. Tehdy ještě studentka střední zdravotnické školy nevěděla, že bude slavná.

Už při studiu na zdravotnické škole měla Ester jasno v tom, že chce být veřejně aktivní. Její kroky proto směřovaly na DAMU, kde začala studovat herectví a dramaturgii. Houževnatou a talentovanou Ester velmi brzy obsadili v Divadle Na zábradlí.

Hvězdná kariéra

Ester se už ve svých dvaceti třech letech provdala za lékaře Zdeňka, se kterým zplodila velmi brzy po sobě dva syny. Akční maminka dvou dětí doma ovšem dlouho nevydržela, brzy začala pracovat v Českém rozhlase. Z uznávaného média už jí chyběl jen malý krůček k práci v televizi. Po několika letech se Ester její přání splnilo a začala moderovat ve veřejnoprávní televizi pořad Politikon. V průběhu dalších let se stala moderátorkou úspěšných pořadů jako je Sama doma a Pošta pro tebe. Nyní patří ke stálicím České televize.

Turbulentní léta

Život Ester začal být jako na houpačce. S velkým pracovním vytížením přišly problémy v domácnosti. Manželstvím Ester a Zdeňka otřásla nevěra. Manželé složité období ustáli a svou lásku stvrdili narozením třetího dítěte. Janečkovi se tentokrát dočkali první dcery, kterou pojmenovali Sára.

Po šťastných chvílích přišly hned dvě tragédie. Malé Sáře chtěli rodiče dopřát parťáka, a tak Ester znovu otěhotněla. Čtvrté dítě se ovšem narodilo mrtvé. Rok na to přišla Ester o svého synovce. Čtrnáctiletý Filip se nedovedl smířit se svou homosexuální orientací. Chlapec si sebevraždu pečlivě naplánoval a každému z rodiny před svým odchodem napsal dopis. Tetu Ester žádal, aby začala veřejně mluvit o problémech homosexuálů. Populární moderátorka od té doby často vystupuje na akcích spojené s LGBT komunitou, začala dokonce studovat psychoterapii a založila poradnu S barvou ven, která se zaměřuje na mladé lidi bojující se svou sexuální orientací.

Padesátka

Minulý rok oslavila hvězda České televize padesáté narozeniny. Na svém Instagramu tak zabilancovala nad půl stoletím, které má za sebou. „Neměnila bych ani minutu. Když se mě doma ptali, co bych si přála, měli to se mnou dost těžký, protože jsem jim řekla, že všechno mám. A je to tak. Můj největší sen byla rodina a tu mám takovou, že bych si ji nedokázala představit ani v těch nejkrásnějších snech.“ Ester ve svém příspěvku zavzpomínala i na milovaného synovce. Přiznala, že smrt Filipa bylo to nejhorší, co za celých padesát let svého života zažila. Ze začátku letošního roku potěšila své fanoušky zprávou o tom, že bude babičkou.

