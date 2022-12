Ester Ledecká překonala obrovskou bolest, po složité operaci se musí šetřit

Zdroj: Profimedia

Hvězda zimních sportů Ester Ledecká má od závodění pauzu. Oblíbená sportovkyně musela podstoupit reoperaci kvůli komplikacím při léčbě zlomené klíční kosti. Sezónu díky zdravotním komplikacím zahájí až po Novém roce.

Její závodní zima měla původně odstartovat na začátku prosince v kanadském Lake Louise, kde jsou na programu dva sjezdy a jeden závod super-G. Nyní ovšem doufá, že stihne alespoň únorové světové šampionáty na lyžích i snowboardu.

Špatné hojení

Ester se zranila v letní přípravě, zlomila si klíční kost a přípravu na sněhu zahájila až v říjnu. Koncem minulého měsíce si přiznala, že se rekonvalescence nevyvíjí podle jejich představ, trénovala přes bolest. „Jde to ztuha. Ještě nemám od doktorů zelenou úplně na vše. Trochu to bude ještě chvíli trvat. Musíme si počkat, až ta kost pořádně sroste. Kdybych na to spadla, tak by to byl velký problém a nedalo by se to už řešit tak jednoduše. Takže bohužel musím jezdit, když už, tak opatrně… Bolí to víc než normálně,“ uvedla na předávání cen Armádního sportovce roku.

Operace v Rakousku

Půvabná sportovkyně informace o svém zdravotním stavu zveřejnila prostřednictvím tiskové zprávy. „Děkuji doktoru Spernerovi z kliniky Kettenbrücke v Innsbrucku a Robertu Trenkwalderovi z Red Bullu za zajištění špičkové péče. Udělám maximum pro to, abych se v příštím roce vrátila v plné síle. Teď musím být trpělivá. Držte mi pěsti, ať se všechno hojí tak, jak má. Udělám maximum pro to, abych se v příštím roce vrátila na start závodů v plné síle,” uvedla dvojnásobná mistryně světa na snowboardu a vítězka tří závodů Světového poháru ve sjezdovém lyžování.

Novinky v týmu

Po návratu Ester čeká nový začátek ve více ohledech. Po poslední sezóně ukončila spolupráci s agenturou Sport Invest, od té doby se do médií vyjadřuje velmi málo. Stále také nemá podepsanou reprezentační smlouvu se svazem. Obě strany se dohadují o marketingových právech. Změny nastaly také uvnitř týmu. Dále vyměnila značku lyží a to konkrétně od Atomic přešla ke značce Kästle, angažovala také předního servismana Guntrama Mathise z Rakouska.