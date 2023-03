Zlatá Ledecká odtajnila kus soukromí: S kým chodí a proč to má s muži těžké?

Zdroj: Karel Kopáč / CNC / Profimedia

Ester Ledecká získala v pořadí 21. triumf ve Světovém poháru na snowboardu. Dcera Janka Ledeckého přitom v listopadu podstoupila v pořadí druhou náročnou operaci kvůli zranění z léta, kdy si zlomila klíční kost.

Ester Ledecká ve středečním závodě v paralelním obřím slalomu v Rogle skončila na druhém místě a pár dní na to ovládla paralelní slalom v Berchtesgadenu a připsala si 21. triumf ve Světovém poháru na snowboardu.

"Ahoj všichni. Včera to byla fakt jízda! Po dvou operacích a roční pauze druhej závod, druhý finále a 21. vítězství ve Světovým poháru na snowboardu v disciplíně, ve který jsem nezávodila od roku 2020," ozvala se sportovkyně svým fanouškům na Instagramu.

"Děkuju Justinovi Reiterovi za to, že mě po tak dlouhý pauze dokázal v rekordním čase připravit na dvě různý disciplíny. Pro Tschuntiho (servisáka) a Jardu (fyzioterapeuta) to bylo první vítězství ve světovým poháru na snowboardu a vypadali, že si to užili stejně jako já. Už se do toho zase dostáváme. Těšim se, až skočim na lyže," dodala Ledecká, která má za sebou spoustu tvrdé práce a dlouhé hodiny rehabilitací.

Soukromí si bedlivě střeží

"Chci jen, abyste věděli, že to jen tak nevzdám. A i když moc nejsem na posty z posiloven, protože na většině fotek vypadám jako ta nafukovací rybička z filmu Hledá se Nemo, tak to neznamená, že jen tak čekám s nohama na stole. Každý den věnuju několik hodin tréninku a fyzioterapii, abych byla připravená na moment, kdy dostanu od doktorů zelenou a vyrazim do bran. Děkuju za vaší podporu," napsala Ester Ledecká v lednu na sociální síti a díky ohromné píli se skutečně během dalších pár týdnů vrátila k závodění.

Zatímco o svých sportovních aktivitách Ledecká informuje fanoušky pravidelně, své soukromí si bedlivě střeží. Jejím partnerem má být od loňského roku osmadvacetiletý tenista Robin Staněk. Společně se ale neukazují, tak je otázkou, zda ještě tvoří pár.

Rozhodně o něm veřejnost neví mnoho, jelikož není na sociálních sítích příliš aktivní. Před tímto vztahem měla Ledecká spíše kratší románky. "S chlapy to nemám lehké. Jsem pořád pryč a není jednoduché se s někým pravidelně vídat. Nejčastěji a pravidelně vídám akorát svého trenéra," svěřila se před časem webu Expres.

Ester Ledecká po dvou operacích opět vyhrává jednu cenu za druhou