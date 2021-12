Nemůžu dýchat, covid je darebák! Miroslav Etzler se z nemocnice jen tak nevrátí

Zdroj: Profimedia

Již více jak dva týdny se Miroslav Etzler nachází v českolipské nemocnici kvůli těžkostem, které se u něj objevily poté, co se nakazil koronavirem. Jeho zdravotní stav se lepší, ale jak se zdá, děje se tak velmi pomalu. Herec stále nemůže sám dýchat bez kyslíkové masky a problémy mu činí i pohyb!

Herec Miroslav Etzler měl zkrátka obrovskou smůlu. Před několika týdny se nakazil koronavirem, který se u něj projevil v plné své síle, a Etzler musel nastoupit do nemocnice se silnou covidovou atakou a oboustranným zápalem plic. Jak sám herec tvrdí, jeho stav by zdaleka nemusel být tak vážný, kdyby býval neodkládal očkování. Za to si ostatně sám několikrát na sociální síti sypal popel na hlavu. Na Instagramu zároveň svým fanouškům pravidelně hlásí, jak se jeho pobyt v nemocnici vyvíjí. Jeho zdravotní stav se po dlouhých týdnech zlepšuje, jde to ale velmi pomalu.

Covid je a je to pěkný darebák!

Miroslav Etzler má silnou základnu fanoušků, kteří mu přejí brzké uzdravení. Přesto se našlo několik z nich, kteří závažnost jeho zdravotnímu stavu znevažovali, a dokonce byli přesvědčeni o tom, že snad herec dostal zaplaceno za to, aby zpropagoval očkování. „Dnes je můj 17. den v nemocnici. 17. den! Kdyby mi to někdo při příjmu řekl, přes vysokou horečku bych se asi smál. Často tady čtu, že pomáhám světovému zlu, neb covid není. Je! A je to pěkný darebák,” uvedl Miroslav Etzler v novém příspěvku, který zveřejnil na Instagramu.

„Já prostě zatím nemůžu sám dýchat. Lékaři a sestřičky tady v České Lípě dělají vše, co mohou, aby to změnili, ale jde to pomalu,” dodal ještě.

První kousek cesty

Z fotografií je zřejmé, že už Etzler vypadá podstatně lépe, než když do nemocnice nastoupil, vyhráno ale zdaleka nemá. Všechno je pro něj nesmírně náročné, a dokonce i když se chtěl oholit, potřeboval asistenci zdravotních sestřiček. „Včera jsem se konečně oholil a nejen, že to byla práce téměř na hodinu, ale bez pomoci laskavé sestřičky bych ji nezvládl. Pomocí chodítka a dalších dvou laskavých sestřiček jsem bez kyslíku urazil svůj první kousek cesty. Všechno je náročné. Ukrutně. Mám tady hodně času na přemýšlení a vím, že hlavním důvodem těchto těžkostí je v mém případě absence očkováni. Nic se nedá dělat. Je to tak, jak to je,” prohlásil v jednom ze svých předchozích příspěvků. V současnou chvíli je tak nejasné, zda se vůbec na Vánoce vrátí zpátky domů.