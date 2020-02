Eugen Jegorov: Krutá smrt českého krále malých rolí, mohla za ni jeho láska

Právě tu Eugen učil na saxofon. Pak si ale museli dát pauzu, jelikož talentovaný herec a hudebník sváděl boj s alkoholem. „Když se vrátil z léčebny, byl už ale takový posmutnělý, už to nebyl ten starý Eugen,“ svěřila se tenkrát Molavcová Blesku. Mohla si to dovolit posoudit. V Semaforu s ním strávila desítky let.

Jegorov byl známý tím, že měl spoustu zájmů. Jeho láskou byla, kromě manželky Marie, i auta. Někdy s nimi jezdil závody. 28. prosince 1992 jel ale jen obyčejně na nákup, když za volantem dostal infarkt. Zastavil u cesty, ale vystoupit se mu už nepodařilo. Bylo mu 55 let.