Ben Cristovao za Eurovizi sklízí kritiku: Nepřipravenost za sedm milionů korun!

Ben Cristovao nás letos reprezentoval na Eurovizi a na rozdíl od předchozích dvou ročníků, se nedokázal probojovat do finále. Nyní zpěváka kritizují dokonce i členové jeho týmu a podle bývalého šéfa českých výprav na Eurovizi, Jana Borse, chyběla Cristovaovi hlavně příprava!

Eurovize má již letitou tradici, Česká republika ale v minulosti nezvolila zrovna nejlepší kandidáty na reprezentaci, a tak naši hudebníci v soutěži vždy končili na spodních místech tabulky a to jak u poroty, tak u diváků. (Skupina Kabát dokonce získala nejnižší skóre v historii- pouhý jeden bod)

Vše se změnilo s příchodem Mikoláše Josefa který dokázal, že i naše malá země se dokáže prosadit ve světovém formátu a s hitem Lie to me se umístil na krásném šestém místě. V květnu roku 2020 přesáhl singl Lie to Me na Spotify 30 milionů streamů.

Veliké naděje měla i kapela Lake Malawi, která u odborné poroty skončila na sedmém místě, po přičtení hlasů diváků z toho nakonec byla jedenáctá příčka, za což se tuzemská kapela rozhodně nemusela stydět.

Ben Cristovao nebyl podle kolegů na vystoupení dostatečně připravený

Ben Cristovao patří u nás k oblíbeným zpěvákům a tak jeho fanoušci věřili, že se mu podaří probojovat se do finálového kola. Proto bylo velikým zklamáním, když zpěvák v bodování propadl na celé čáře.

"Po zveřejnění songu Omaga jsme se u sázkových kanceláří drželi poměrně dobře a nikdo o postupu nepochyboval. Zvrat však nastal v momentě, kdy začaly první zkoušky a český zástupce ukázal svou nepřipravenost," řekl Blesku člověk z okolí českého týmu.

O tom, že zpěvák podcenil přípravu promluvil i bývalý šéf eurovizních výprav, Jan Bors. Ten je přesvědčený, že mohl Ben pro vítězství udělat mnohem více!

Výlet za sedm milionů, bývalý šéf českých výprav vystoupení Cristovaa kritizuje

Dopravit tým na místo a zorganizovat vystoupení reprezentantů Eurovize, není zrovna nejlevnější záležitost. Podle Jana Borse, ČT za výlet Bena Cristovaa zaplatila sedm milionů korun.

"Příprava, to našim reprezentantům na soutěži chybí, a speciálně těm, kteří tady již mají vydobytý nějaký hvězdný status," rýpnul si Jan Bors na Facebooku. Bývalý šéf českých výprav v letošním ročníku poprvé chyběl a upozornil na to, že chlácholit se horšími výkony jiných soutěžících rozhodně není dobrá cesta.

"Prosím, nenalhávejme si, že se do finále dostal někdo horší než my a že soutěž má nějaká svá specifika. Výmluvy nás nikdy nikam neposunou," říká Bors.

Bena navíc kritizují i lidé z jeho štábu a souhlasí s Janem Borsem, že velice podcenil přípravu. "To, že zpěvák neuspěje, je zcela v pořádku, ale měl by do toho dát vše, když do něj někdo investují takovéto milionové částky," nebral si servítky zdroj z okolí Cristovaa. Blesk požádal o vyjádření i Bena, ten se ale zatím k celé věci nevyjádřil. Letošní Eurovizi nakonec vyhrála Itálie.

Vystoupení Bena Cristovaa na finále nestačilo.