Po čecháčcích ani stopy: Eva a Vašek bodují v USA a změnili se k nepoznání

Slavná pěvecká dvojice Eva a Vašek, která trhala v devadesátých letech rekordy se svým hitem Bílá orchidej, už nějaký ten pátek žije na Floridě. Pod pseudonymem spolu manželé na prosluněném místě vystupují, koncertují, prodávají svůj merch a mají se více než dobře.

Eva a Vašek Ševčíkovi se přesunuli do Ameriky už v roce 2016 a od té doby neuvažují, že by se vrátili zpět do rodné domoviny. Tady se jim přece jen mladí smáli, poslouchali je především senioři a za velkou louží se jim daří víc než skvěle. Němci žijící v USA je doslova milují!

„S Vaškem máme 14 až 17 vystoupení měsíčně,“ prozradila pro TN.cz Eva, která vystupuje pod novým jménem Adams. To je prý pro cizince snadněji vyslovitelné. Nenechte se ale mýlit, Eva i Vašek vypadají naprosto jinak, než jsme na ně byli zvyklí. Vesnické burany byste v nich už neviděli.

Eva vypadá lépe a mladistvěji

Oba zhubli a vypadají mnohem lépe a mladistvěji. Eva radikálně změnila účes i vzhled, čímž samozřejmě omládla a jedenapadesát, což oslaví příští měsíc, by jí nikdo nehádal. Vašek už moc často nevystupuje, ale spíš dělá Evě manažera a technického poradce. Eva je tedy většinou sólistka, ale čas od času vystoupí i se svým manželem.

Zásadní rozdíl je také v tom, že Eva už nezpívá česky, ale především německy a anglicky. Daří se jim vystupovat často také proto, že mají ostré lokty. V široké nabídce by se totiž mohli ztratit. Nedostávají žádné dotace, ani kšefty přes kamarády. Je to tedy mnohem složitější než u nás.

Přesto však na Floridě chtějí zůstat a domů se vrátit nehodlají. Dělají to i kvůli dceři, která také zpívá a je v USA s nimi. Přece jen tam má větší možnosti se uchytit.

Život na Floridě rodina miluje

„Mám to tu ráda, jsem teplomilný člověk, takže si to tu opravdu užívám. Žijeme tu zcela normální život. Zde máme daleko více času na sebe, mám na mysli rodinu,“ řekla Eva Blesku.

Na Česko však rodina nezapomněla a tvrdí, že doma jsou stále tam. Chybí jim příroda, přátelé a kultura. Díky pandemii se na Moravu už dost dlouho nepodívali, o to víc se jim stýská a věří, že se do vlasti brzy vypraví. Byli zvyklí zde trávit každý rok čas od dubna do října.