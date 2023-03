Mistryně světa Adamczyková umí být i za dámu: Proměna v sexy krásku

Zdroj: Profimedia

Eva Adamczyková s přehledem ovládla středeční závod na mistrovství světa v gruzínském Bakuriani. Olympijská vítězka ze Soči svým výkonem opět všem vyrazila dech a právem jí tak patří titul mistryně světa ve snowboardcrossu. I když je sportovkyně tělem i duší, v minulosti mnohokrát vynesla elegantní model, který upoutal nejedno mužské oko.

Eva Adamczyková toho za svoji sportovní kariéru zažila opravdu mnoho. Vyhozená ramena, přetržený křížový vaz v koleni, otřes mozku a nejhorší zranění přišlo minulý rok.

Snowboardistka si zlomila na začátku minulé zimy obě nohy v kotnících a nemohla tak nasoupit na olympijské hry v Pekingu.

Dnes má ale sportovkyně konečně důvod k úsměvu. Adamczyková se neuvěřitelně rychle vrátila zpět na prkno a naprosto suverénně zvítězila na mistrovství světa v gruzínském Bakuriani.

„Musela jsem vyhrát, protože jsem změnila příjmení a Eva Adamczyková ještě moc medailí nemá. Ne, to si dělám legraci. Snažila jsem se si to užít a jet co nejrychleji. Nemůžu být šťastnější,“ uvedla bezprostředně po triumfu pro iDnes.cz.

Chvíli jsem myslela, že už jezdit nebudu

"Určitě má na to bojovat o medaili," tvrdil o Evě Adamczykové kouč Marek Jelínek ještě před vítězným závodem a měl pravdu. "Je teď vážně ve formě, dokáže přejet všechno stejně dobře jako před tím úrazem. Přitom před rokem jsem se i já domníval, že Evka už nikdy jezdit nebude," dodal v rozhovoru pro iDnes.cz.

"Bylo to strašné. Zkoušela jsem to se ségrou u nás v Krkonoších. Raději jsem dodělala školu a do července na to netlačila. Až pak jsem začala mít pocit, že do toho musím zase šlápnout," zavzpomínala Eva na těžké začátky po vážném úraze.

Zároveň dodala, že absolvovala magnetické rezonance, spousty cvičení a terapií, aby se co nejrychleji vrátila do formy. "Zázemí jsem měla skvělé, ale pocitově bylo dlouho ježdění hrozné. Chvíli jsem si i říkala, že už možná jezdit nebudu. Nebo že budu snad každou jízdu hrozně trpět. Ale pak se to začalo zlepšovat," uzavřela Adamczyková, která v nejtěžších chvílích našla oporu hlavně ve svém manželovi, herci Adamu Adamczykovi. Jak to hvězdě snowboardcrossu sluší, když se převlíkne z tepláků do gala, se můžete podívat v naší galerii.

