Žena, která milovala Hitlera: Eva Braunová mu musela při sexu sprostě nadávat

Zdroj: profimedia

Oficiální milenka nacistického vůdce Adolfa Hitlera, Eva Braunová, byla pěkně vypočítavá a šla si za svým. Nebavila ji domácnost, ani práce, ale večírky, šampaňské a společnost. Když měla pocit, že se jí Hitler málo věnuje, neváhala si demonstrativně sáhnout na život, aby mu dala varování. A udělala to dokonce dvakrát.

Svého cíle však Adolfova milenka dosáhla až v samotném závěru války. Na necelé dva dny se stala vůdcovou zákonnou manželkou. Všichni víme, jak to následně dopadlo a jak pár skončil. Pojďme se ale podívat na zoubek jejich intimnímu soužití, když ještě oddáni nebyli.

Sexuální život Adolfa Hitlera je tajemný jako vůdce sám. Zatímco jedni jeho blízcí říkali, že s Evou téměř nespal, že byla frigidní a on také na milování nebyl, druzí tvrdí, že jejich sex byl plný vulgarit, nadávek a nejrůznějších praktik, o kterých mnozí z nás nemají ani ponětí.

Eva Adolfa poznala ve fotoateliéru Heinricha Hoffmanna, který se živil jako oficiální fotograf pro NSDAP. Blonďatá, modrooká, sedmnáctiletá Eva tam pracovala. Čtyřicetiletý Hitler si ji okamžitě všiml a zalíbila se mu. Byla krásná a nebyla příliš inteligentní, přesně to, co vůdce potřeboval. Nezasahovala mu tak do politických záležitostí a sloužila mu jen na potěšení a hrátky.

Hitler byl vegetarián milující řád, Braunová rebel pořádající večírky a holdující alkoholu

Zajímavé je, že byli každý povahově jiný. Hitler byl rád sám, dodržoval striktní režim, nejedl maso a nepil alkohol. Eva však neustále pořádala večírky, kouřila a ráda pila alkohol. Po celou dobu, co byli spolu, na milence naléhala, aby se stala jeho manželkou. Ten ale neustále odolával, bál se totiž, že by ztratil přízeň německých žen.

To ale Eva odmítla tolerovat. Žárlila na všechny ženy v Hitlerově blízkosti, ale i na jeho psa. Nakonec se dvakrát pokusila o demonstrativní sebevraždu, aby Adolf viděl, že takhle opravdu ne. Ten se doopravdy vyděsil a o Braunovou začal pečovat ještě lépe.

Svůj sen, stát se jeho manželkou, si však splnila až na samém konci války, kdy přijela za Hitlerem do Berlína do bunkru, kde se skrýval a předtím, než spolu s ním skončila život, si ho vzala za muže. Vše popsal Goebbels ve svých pamětech.

„Obřad se odehrál v malé konferenční místnosti. Nevěsta se na moment zapomněla a začala se podepisovat jako „B-“, poté písmeno přeškrtla a napsala již správně Eva Hitlerová.“

Při sexu byl vůdce násilnický, sadistický a své milenky často ponižoval a mučil

Manželská noc nebyla asi nic velkolepého, vůdce byl v té době již nemocný, slabý a na dně. Dříve ale prý býval jejich sexuální život divoký až dost. Eva navíc trpěla gynekologických onemocněním, které se projevovalo nevyvinutou dělohou a sex tak pro ni byl velmi bolestivý. I přesto prý byla velmi náruživá a Hitler měl v posteli také spoustu požadavků.

„Je prokázáno, že Hitler měl jen jedno varle a erekce dosáhl pouze tehdy, když své partnerky ponižoval,“ řekl sexuolog Radim Uzel Blesku.

Byl to psychopat, který milenky mučil a vyhrožoval jim, když nemohl dosáhnout vyvrcholení. Střídaly se u něj prý sadistické a masochistické sklony. Eva prý dokonce musela lézt po čtyřech, vůdci nadávat, močit na něj a kálet, aby byl spokojený. Za to dostala život v přepychu, pohodlí a na posledních čtyřicet hodin života i možnost stát se paní Evou Hitlerovou, po čemž celou dobu toužila.

Zdroje: NYpost, Blesk