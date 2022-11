Eva Burešová poprvé od porodu ve společnosti: Úsměvy rozdávala na všechny strany

Zdroj: Profimedia

Eva Burešová se ukázala poprvé od porodu syna Tristana ve společnosti. Vidět ji mohli fanoušci v pražském nákupním centru, kde nadšeně rozdávala úsměvy na autogramiádě primáckého seriálu ZOO.

Seriálová Viki byla v dobré náladě a fanouškům se ochotně podepisovala několik desítek minut. Eva na akci dorazila ve volnějším pruhovaném svetru, ve kterém vynikly především její hubené nohy.

Souznění se svým tělem

Půvabná brunetka nedávno otevřela na svém Instagramu téma o tom, jak vypadají ženská těla po porodu. „Z různých důvodů sem ale přikládám foto mého bříška dva měsíce po porodu. Vypadá stále, jako kdybych byla v šestém měsíci – a mně to co? Nevadí! Hrdě vystavujeme těhotenská bříška, ale pak když nám dají ten úžasný zázrak, co tělo vytvořilo, se za něj stydíme? Neblázni, mámo! Jsi nádherná. Úžasná. Bohyně. Nečekala jsem takovou reakci na mé dnešní stories. Tolik úžasných žen. Jste krásné! Jste silné! Vaše bříška, strie, jizvy jsou sexy a úžasné,“ povzbudila Eva všechny novopečené matky.

Změny po porodu

Kila navíc nejsou zdaleka jediná změna po druhém porodu na těle herečky. „Jsem slepá. Říká se, že se to může stát. S prvním porodem se mi trošku zhoršil zrak, ale nyní, po druhém porodu, jsem úplně oslepla. Vidím o hodně hůře. Také mám stále deset kilo nahoře a nejde to tak rychle dolů, jako předtím. Nezatahuje se mi bříško,“ prozradila pro ShowTime. Pro Evu jsou tyhle věci jen maličkosti, naplno si užívá obou svých dětí. „Tristan je dost klidné miminko, zatím mi ho všechny kamarádky závidí, protože jim ta miminka o trošku víc mluví, zatímco Tristan jenom spí. Uvidíme, jsou to dva měsíce, třeba nakonec bude hlasitější než Nathánek. Ten je však klidné dítě doteď,“ pochlubila se.