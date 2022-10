Eva Burešová ukázala bříško po porodu: Tělo se nevrací zpátky tak rychle

Zdroj: Profimedia

Eva Burešová před dvěma měsíci přivedla na svět syna Tristana Williama, kterého má s hvězdným kuchařem Přemkem Forejtem. Dvojnásobná maminka se rozhodla sledujícím na Instagramu ukázat, jak vypadá její tělo po druhém porodu a dodala tím odvahu dalším ženám, které mají ze své postavy komplexy.

Eva Burešová se rozhodla podpořit maminky tím, že ukázala své bříško osm týdnů po porodu. Herečka chtěla dát světu najevo, že ne každá žena vypadá jako modelka a těhotenství na těle zanechává stopy.

"Moje zlaté. Já nejsem typ holky, která vám sem bude dávat takové ty reálné fotky hned po porodu a kojení, vložek a bůhví čeho všeho, jen abych vám ukázala, že jsem taky člověk. Já myslím, že to je všem jasné. Ale z různých důvodů, které jsme dnes řešily s mou milovanou Nikolou Gránskou, sem přikládám foto mého bříška dva měsíce po porodu. Vypadá stále jako kdybych byla v šestém měsíci a mně to co? Nevadí," napsala hvězda Slunečné k selfie u zrcadla v podprsence.

"Hrdě vystavujeme těhotenská bříška, ale pak, když nám dají ten úžasný zázrak, co tělo vytvořilo, se za něj stydíme. Neblázni, mámo! Jsi nádherná. Úžasná. Bohyně. Nečekala jsem takovou reakci na mé dnešní stories. Tolik úžasných žen. Jste krásné. Jste silné, vaše bříška, strie, jizvy, jsou sexy a úžasné," podpořila Burešová své sledující a přiznala, že druhé těhotenství je úplně jiné.

Nádherný porod

"Tohle těhotenství je jiné než to první, tělo se nevrací zpátky tak rychle, ale já mu dávám čas. Dokázalo úžasné věci. Byla jsem devět měsíců pod takovým tlakem a v takovém stresu, že mu budu vděčná do konce svého života a každou jizvu budu milovat a ctít. A vy ty své prosím taky," dodala Eva Burešová.

Kromě fotky bříška se herečka pochlubila i první fotkou z porodnice, kterou si doteď nechávala pouze v rodinném albu.

"Přikládám vám taky fotku pár hodin po porodu. Nejšťastnější chvíle v mém životě hned po tom prvním. Ano, směju se. Protože ten porod byl nádherný a já si ho užila. Ale to je můj příběh. Můj porod. Tvůj mohl být jiný, to neznamená, že je špatný nebo že si něco nezvládla," uzavřela pyšná maminka.

Burešová šla s kůží na trh