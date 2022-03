Eva Burešová ukázala zakulacené bříško: Potvrdila tak spekulace o těhotenství?

Zdroj: Profimedia

Už je to několik týdnů, co se začaly objevovat zvěsti o tom, že je herečka Eva Burešová těhotná. Sama hvězda seriálů Slunečná anebo ZOO ale od samého začátku spekulace vyvrací, jenže nyní si mnozí všimli jejího zakulaceného bříška, které herečka ukázala ve čtvrtém díle show Tvoje tvář má známý hlas. A co víc, bříško si dokonce několikrát pohladila.

Herečka Eva Burešová sice spekulace o svém těhotenství jasně vyvrátila, teď se ale objevila další indicie, které nasvědčuje pravému opaku. První zprávy hovořící o tom, že herečka se svým partnerem Přemkem Forejtem očekává příchod prvního společného potomka, se objevily už v lednu. „Zatím je to neoficiální, ale už o tom mluví celý štáb. Eva to zatím sice oficiálně neoznámila, ale mělo by k tomu dojít každým dnem. Měla by být ve třetím měsíci těhotenství,” nechal se tehdy pro eXtra.cz slyšet přímo zdroj ze štábu seriálu ZOO.

Těhotná nejsem a nemám to v plánu

Jakmile se takřka všude začaly objevovat zprávy o údajném těhotenství Evy Burešové, sama herečka se rozhodla spekulace zastavit. „Rozhodně těhotná nejsem a ani to nemám v plánu,” prohlásila pro magazín Sedmička. „Takových drbů jsem jen loni slyšela asi deset. To už bych musela mít mateřskou školku,” dodala ještě.

Jenže s tvrzením, že je Eva Burešová těhotná, přišel pro Aha! další člen seriálového štábu. Podle toho se herečka se šťastnou informací měla svěřit v maskérně. „Na place teď kvůli tomu panuje napjatá atmosféra. Samozřejmě bychom pochopili, kdyby si to Eva chtěla nechat do třetího měsíce pro sebe, nicméně kdyby to byla pravda, nehorázně by to lidem zkomplikovalo práci,” uvedl člověk, který nechtěl být jmenován.

Jak to je?

Už pár týdnů je ale ticho po pěšině, a tak se fanoušci smířili s tím, že Eva Burešová zkrátka s Přemkem Forejtem potomka nečeká. Je tomu ale skutečně tak? Ve čtvrtém dílu show Tvoje tvář má známý hlas se oblíbená herečka objevila v přiléhavých zlatých šatech, které pevně obepínaly její tělo. Daly tak vyniknout i zakulacujícímu se bříšku, jež si během večera Burešová i několikrát hladila. A toho si pochopitelně mnozí všimli. Burešová se ale před svými fanoušky stále drží svých slov o tom, že těhotná není. Zda jde celou dobu jen o smyšlená tvrzení, nebo se partneři co nevidět skutečně dočkají miminka, ukáže až čas.